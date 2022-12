Entre lo culto y lo soez

La vida nos permitió conocer los extremos y los fondos de los comportamientos que nos afectaron emocionalmente extendiéndose a quienes nos rodean. Fuimos incapaces e inconscientes de nuestros actos, nos desgastábamos para lograr un equilibrio de emociones y defectos de carácter que todos poseemos, pero, a unos, más que otros, les fue imposible, hasta no encontrar el origen del mal (miedo, angustia, soberbia, ira, etc.).

Las emociones se necesitan equilibradas para quienes trabajamos sirviendo al público, la ciudad necesita que defiendan sus intereses, construyendo, dialogando, denunciando, desenmascarando y cantado la tabla, pero, cobijados en la decencia y la verdad, la ciudad más que concreto es vida y sentimiento.

Alexander Pope, un poeta británico, dijo: “El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera”.

Y abordando una reflexión sartriana según el escrito póstumo Cahiers por une mórale: “Tras una descripción del violento se ubica la mentira como una de las figuras de la violencia”, considerándola tanto en el plano de la cotidianidad como en el campo de la política.

Esta tendencia de inclinación patológica de fabular y transformar la realidad, en contraste a las veniales de Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote de La Mancha y Gabriel García Márquez en 100 Años de Soledad, nos muestra una clara patología “mitomaniaca” de algunos gobernantes en Colombia que hicieron carrera sobre las llagas ensangrentadas de los gobiernos anteriores, pero que a la larga salió más cara la cura que la enfermedad.

Cartagena, hoy sitiada por la dejadez, el hambre, la informalidad, la prostitución, el irrespeto, la delincuencia, el sicariato y más grave aún: la ineficiencia e ineficacia pública y la indiferencia de algunos nativos y foráneos, concretan el salto al vacío. El tejido social y el de los gobernantes se putrefacta con el escaso vocabulario; la vinculación y reclutamiento de “youtubers” difamadores, quienes para sostenerse y “retoñar en un futuro” crecen con cortinas de humo para esconder, como adictos, la responsabilidad de sus actos.

El texto bíblico Mateo: 15, advierte: “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16... Por sus frutos los conoceréis”.

“Cuando tienes miedo quedas petrificado y mueres antes de tiempo”, dijo Carl Jung. ¡A despertar temerosos!, ¡escondidos del miedo al pasado!, ¡a la injusticia jurídica!, ¡al escándalo socia!, las transformaciones necesitan mártires y los cuerpos se apresan, pero los pensamientos fluyen.

El próximo gobernante de Cartagena debe ser conocedor de la administración pública, con experiencia para evitar improvisaciones y justificaciones, con escenarios justos que no permitan la aplicación de la fábula de la zorra y la cigüeña, cuya moraleja es no hagas a otros lo que te hagan a ti. No debemos actuar y señalar a nadie bajo supuestos.