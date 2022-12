Entre pitos y matracas y bloqueos

Y no me refiero a la canción pegajosa en estas fechas de fin de año “Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa el reloj ya nos avisa, que ha llegado un año más”, simplemente me enfrento a la realidad de ciudad que parece una olla pitadora ablandando mollejas para guisar los inconformismos.

Es un revuelto de todo, enmascarando una situación vergonzosa donde lo IN es pasarse por la faja las leyes y bloquear toda una ciudad porque nada es acorde y la solución que les ha dado resultado es tomarse a como dé lugar la ciudad sin importar el colectivo.

Todo lo esto genera, además, niveles de ruido exagerados y, todos gritan, aúllan, se desgarran y si a esto principiamos a adicionar como quien no quiere la cosa unos toquecitos más para que suene la orquesta, no se sabe si estamos celebrando algo con bombos y platillos o batallando en contra de nada, de qué o quién.

En cada esquina los colectivos, las motos, los carros no paran de pitar, las chivas rebuznan con su estruendo, la necesidad de manos extendidas cacarea solicitando una ayudita para comerse un pedazo de pan, la mirada del niño abusado chilla inconmensurablemente, hasta el silencio chirrea contra las paredes y las calles invadidas de desenfrenos arrojan escándalos impunes que gimen en el sollozo de la desventura.

Y los intestinos se retuercen y empiezan con su algarabía, traquean, hacen ruidos extraños porque cada quien hace lo que se le viene en gana, la tarifa cobrada por los taxistas excede lo estipulado en la norma y no conformes se dan el gusto de hacerte una mueca y decirte “yo para allá no voy”, entonces los alaridos son más fuertes y sigue la fiesta de la intolerancia, el irrespeto, de la desidia, de la persistente negación de amabilidad.

“Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos entre todos cantaremos llenos de felicidad”, dice otro pedacito de la canción, que cada vez más veo lejano su contenido, puesto que, transitar por la vida en esta tierra que todo lo entierra, se ha convertido en el riesgo de ser el blanco de un espectro sin licencia para desgraciarle la vida a otro.

Y continúa el ruido de los cantos fúnebres, las letanías y los llantos en una ciudad ensordecida por la ceguera de la indiferencia. Pero es época de luces, de perdones y amores, de promesas difusas y de culebreros, alcemos la copa sin perder la esperanza y en el silencio del recogimiento expulsemos los ruidos que tanto daño nos hacen y que nos libren de todo mal.

Feliz Navidad, libre de afanes, quemados, maltratados y embotellamientos en la movilidad. Tolerancia, respeto y amor por el prójimo, son valiosos aportes.

*Escritora.