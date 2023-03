Entre sabios y estúpidos

Hace unos meses, me comentaba mi hijo mayor que atendió una conferencia en la Universidad de Toronto sobre el manejo de ciudades, y en ella, el conferencista habló sobre tres tipos de ciudades (utópicas): una donde todos los ciudadanos son sabios; la segunda donde todos son expertos, y la tercera en donde todos son estúpidos. En la primera cada ciudadano tiene la capacidad de resolver cualquier problema que se presente, por ejemplo, si hay una inundación, cualquiera presentará la solución técnica y financiera más eficiente, así como el plan de ejecución. En la segunda, para cada tema hay expertos que se encargan de dar soluciones específicas en su área; y en la tercera, nada funciona y todo es caos puesto que la ciudad es habitada por estúpidos. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar nuestras ciudades colombianas, y en particular a Cartagena? Acá, donde parece que tenemos sabios y expertos en cada tema, ¿cómo es que cada vez más nos parecemos al tercer tipo de ciudad? Gran parte de este problema radica en la debilidad institucional, que se traduce en falta de control y caos. Mauricio García Villegas, en su libro “El País de las Emociones Tristes”, explica cómo desde que nos independizamos, la debilidad institucional desencadenó una lucha por capturar el Estado por parte de los partidos políticos; sus recursos, y todos sus beneficios económicos. La agenda política ha tenido secuestrada la institucionalidad casi que desde los inicios de nuestra vida republicana. No es que no existan instituciones, las hay, y tal vez más de la cuenta, pero están demasiado politizadas. En países donde se han logrado establecer instituciones técnicas robustas e independientes, es donde el vaivén político no afecta las políticas de desarrollo económico en el largo plazo. En Cartagena estamos lejos de eso y todavía el halo político extiende su alcance a temas netamente técnicos, en aras de obtener prebendas. Hay que entender que sin instituciones fuertes no es posible construir ciudad. Claro, siempre pueden haber alianzas con el sector privado, que suplan las deficiencias en el sector público, eso es apenas natural; pero para que esa relación funcione tiene que haber instituciones públicas con personalidad y que actúen en beneficio de la ciudad, que tengan la capacidad de entender los temas y de exigir. Miren no más la protección costera, los drenajes pluviales, la inseguridad, la prostitución infantil, etc. ¿Quién podrá ayudarnos? Cuando se permite a la política invadir las instituciones, es el principio del fin de ellas. Algunos recordarán a las vilipendiadas Empresas Públicas Municipales de Cartagena que padecieron de la politiquería, metida también en su sindicato. Por el bien de la ciudad, se deben tener instituciones sólidas, con personal idóneo, capacitado y bien pago. Acá tenemos sabios, tenemos expertos y no somos estúpidos, pero por décadas hemos actuado de forma estúpida, por permitir que la política se inmiscuya y destruya nuestras instituciones. Así nunca podremos combatir uno de los flagelos más grandes que nos aqueja: el descontrol territorial.