Existe una gran polémica por la ejemplarizante condena de 63 meses y 15 días de cárcel que recibió la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia. Lo primero que deseo es darle las gracias a la justicia por demostrarles a todos los colombianos que los actos tienen consecuencias, que nuestra libertad llega hasta donde empieza la del otro.

Es cierto que existen personas que han realizado delitos peores que los de esta señora y que están libres o han recibido penas menores, pero eso no quita que la pena sea justa. Se ha perdido la noción del bien y del mal. Todo ahora es relativo, todo ahora “depende de”, pues no, destruir el transporte público afectando a miles de usuarios, incitar a que otros lo hagan aprovechándose de su popularidad y la poca o nula capacidad de discernimiento de los que siguieron sus consejos es gravísimo. Ella tomó la decisión de cometer un delito, lo grabó para conseguir audiencia y mientras, incitaba a otros a realizarlo. No buscaba la reivindicación de ningún derecho, buscaba solo el anhelado “like”, aprovechándose de una situación caótica en donde el llamado sensato era a la cordura, no a la destrucción y el vandalismo.

La pena que le pusieron es justa, la puso un juez de la República sin presión alguna, aplicando la ley.

Ella se aprovechó de los momentos de efervescencia que vivíamos, en donde se protestaba por la falta de justicia. La petición fue escuchada, la justicia llegó, o es que, ¿les debe llegar a otros primero y después a ella?

No me alegro por la condena, mis principios morales me impiden alegrarme por el mal ajeno, pero apoyo esta condena sin objeción alguna. Ojalá que todos los que actuaron de manera similar sean capturados y condenados de la misma manera. Destruir infraestructura pública que ha tomado años y mucho dinero construir no es un juego, las personas afectadas no son pocas y las consecuencias sociales y económicas de estos actos son incalculables.

Los que salen a tirar piedras a diestra y siniestra, a bloquear vías y otros actos delictivos lo pensarán un poco más gracias a esta condena.

En los países desarrollados muchos cumplen las normas por convicción, en nuestro país mientras esa convicción nace en nuestra mente y corazones debemos ayudarnos con condenas ejemplarizantes.

La protesta destructiva es inaceptable. Toda protesta debe ser absolutamente pacífica y respetuosa de todo su entorno.

Ojalá los candidatos a la Presidencia que instan este tipo de manifestaciones que rayan en el terrorismo urbano vean el daño que le hacen a la población y a sus seguidores.

Ruego a Dios, que esta condena no sea anulada por alguna leguleyada.