¿Esa platica se perdió?

En dos columnas seguidas me quejé porque nadie prestaba atención a los alcaldes locales de Cartagena, quienes pasan de agache pese a manejar recursos millonarios. Sin embargo, en menos de una semana un par de noticias dejan una sensación positiva, pues a dos de ellos los dejaron en evidencia, o por lo menos se les cuestiona porque, al parecer, la platica se perdió. Lea aquí: ¿En qué se gastan la plata los alcaldes locales de Cartagena?

La primera noticia la entregó Funcicar, que con la gran veeduría que hace halló 32 presuntas irregularidades en obras de mantenimiento y remodelación contratadas por la Alcaldía de la Localidad 3, en seis de diez canchas deportivas. “Están comprometidos más de $130 millones de pesos en ítems de obras que habrían sido mal ejecutadas o cobradas, pero al parecer no realizadas. La verificación estuvo limitada por la incompleta información contractual entregada por la localidad”, indicaron desde Funcicar. Es decir, a simple vista se observa que algunas canchas tienen la pintura desgastada, los tableros desprendidos, no instalaron el cerramiento en polisombra, faltó aplicar el sello de juntas, las luminarias instaladas fueron en su mayoría atadas a postes o estructuras existentes y no se hicieron en los soportes que establecía el contrato. Y para rematar, se cobraron ítems de mantenimiento que no fueron ejecutados. Pero lo peor es que la verificación que hizo Funcicar estuvo limitada porque la información del contrato adjudicado por $601.090.512 a la empresa Celvimetales S.A.S., que entregó la alcaldía menor liderada por Aroldo Coneo, estaba incompleta, lo que nos lleva a pensar que podemos encontrar más sorpresas.

Se los dije, esas alcaldías son una rueda suelta. Si a los procesos no les ponen especificaciones técnicas, los contratistas seguirán manejando los materiales y calidad que se les amolde.

¿Cómo es que se reciben obras sin la correcta supervisión? ¡Y así las pagan! Hay que tomar medidas que garanticen la estabilidad de las intervenciones, pues no olvidemos que el contratista que entrega obras en esas condiciones contará con la experiencia a futuro para ejecutar otras en igual o peores condiciones.

Ahora nos vamos para la Localidad 2, donde el alcalde menor Andy Reales, quien ya había estado envuelto en una polémica por el contrato por $1.499 millones para la dotación y suministro de elementos de bioseguridad para prevenir riesgos asociados al COVID-19, fue suspendido recientemente por orden del contralor distrital (e), Rafael Castillo Fortich. Esta vez se le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial por $6.785 millones en un contrato de una estación de aguas residuales, que quedó abandonada, en las poblaciones de Tierrabaja y Puerto Rey.

Alcalde William Dau, aunque usted no es el ordenador del gasto, no permita que desde las alcaldías menores le sigan echando tierra en los ojos. Pilas.

*Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz