Las capacitaciones como Escenario de Corrupción

Hace algunos días una editorial de este periódico alertaba sobre un contrato del alcalde de la Localidad 2 con una entidad sin ánimo de lucro por 3.185 millones de pesos, cuyo objeto fue la realización de capacitaciones. De acuerdo con el escrito, por encima de estas actividades, los líderes comunales de la ciudad prefieren la limpieza de canales, los espacios recreativos y la infraestructura vial. Como docente es frustrante conocer que los proyectos asociados con estas acciones de gestión del conocimiento, enmarcadas como labores educativas, dejaron de ser bien vistas por la comunidad.

No alcanzo a imaginarme el número de contratos de actores gubernamentales con ONG dedicadas a este propósito, y tampoco el ínfimo impacto de las mismas para llegar a semejante decepción. Pero están allí y no pasa nada. Es más, seguirán creciendo como espuma. También es común que la Corporaciones u ONG contratadas no tengan ni idea o experiencia en el tema, para eso está la tercerización. Aberrante es que estas jornadas de enseñanza-aprendizaje no estén en cabeza de instituciones de educación superior reconocidas, y que los propósitos no sean verdaderamente transformadores.

Por ejemplo, en la Localidad 2, la suma invertida en la contratación fácilmente hubiese servido para formar 20 profesionales, pagándoles matrícula y sostenimiento por cuatro años. Eso es gobernar, querer cambiar la cruda realidad y ser una persona útil como alcalde. Un burgomaestre mayor o local no tiene que ser medianamente inteligente para saber que la herramienta principal para reducir la pobreza en esta aldea es invertir en nuevos profesionales. Insisto, una vez más, inyectemos recursos en formar personas en áreas estratégicas como la ingeniería de sistemas o la inteligencia artificial, entre muchas otras, en los barrios más vulnerables, solo así empezaremos a ver luces en donde predominaba la penumbra de la inequidad.

Debo resaltar que el periódico difundiera la noticia, pero no debe haber problema alguno en hacer referencia explícita a la entidad sin ánimo de lucro. Esto es clave, que la gente tenga en la mente a estas instituciones, debe, en teoría, minimizar las ganas de los gobernantes de incluirlas en la lista de contratistas. Tratando de averiguar quién había sido la organización afortunada entré a la página web de la Localidad, pero además de no encontrar información relacionada, también fue evidente lo irrisorio de la información valiosa disponible a la comunidad. Cartagena necesita educación, pero si la convertimos en estrella de corrupción, no tendremos oportunidad alguna de abandonar el barco de la infame pobreza.