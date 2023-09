Eslóganes cartageneros

La palabra slogan proviene del escocés “slogorne”, que significa grito de guerra. Originalmente, se refería a los gritos o consignas que usaban en las batallas los escoceses para motivar y unir aguerridamente sus tropas. Con el tiempo, estas arengas se adaptaron para describir una frase breve y pegadiza, utilizada en publicidad o política, promoviendo una causa para cumplir un objetivo. Las características del término “slogan” son brevedad, simplicidad, concisión, brillantez y fácil recordabilidad.

Antes de que se prohibieran los anuncios políticos en las paredes del centro cartagenero, recuerdo frases ingeniosas como: “De qué se queja si usted no paga”, “Hechos y no palabras”, del famoso líder político conservador Franco Burgos; “Más vale un perro de alcalde que un alcalde perro”, del ‘Perro’ Villalobos. Rafael Ballestas Morales, exalcalde e historiador, me citó uno de mediados del siglo XX que decía: “Menos murallas, más cabaret”, de Carlos Pareja Jiménez. Augusto Martínez, también exalcalde, me refirió una anécdota cuando se lanzó a concejal con la frase: ‘Gente pensante’. El día de las elecciones, en los albores de la tarde, William Farah, gerente de su campaña, viendo que la sede política estaba un poco vacía a diferencia de otras, se le acercó susurrándole al oído: “¿Oye, Augu, y cuánta gente pensante hay en Cartagena?”, creo que presentía ya su “inmersión”.

Los slogans políticos van quedando olvidados en los pliegues del tiempo, como ecos distantes, desvaneciéndose en las callecitas y convirtiéndose en meros ruidos que golpean las paredes de nuestra mente. En su esencia estos lemas fueron vibrantes y coloridos; muchos no cumplieron con su mensaje para irse perdiendo junto con la esperanza de un pueblo que siempre ha anhelado un cambio. En cada esquina de la ciudad amurallada, en cada callejón estrecho y en cada plazoleta, pudo haber historias de sueños rotos y anhelos no cumplidos de voces que clamaban por un futuro mejor.

Sin embargo, hoy, a pesar de la desilusión, el espíritu luchador de Cartagena se niega a rendirse ante las promesas. Nosotros, el pueblo, con ojos llenos de esperanza, seguiremos aguardando que las promesas electorales se conviertan en realidades tangibles. El tiempo podrá desgastar las vallas publicitarias, pero no podrá borrar nuestra determinación de creer una y otra vez. Las raíces profundas de Cartagena se aferran a la esperanza, mientras que los ciudadanos se unen en su deseo de ver cumplidas sus expectativas. Desde aquí aupamos a quienes sí cumplieron, porque los hay.

Somos como una llama que se niega a apagar; el deseo de un futuro mejor seguiría ardiendo en el corazón de cada cartagenero, recordándoles a los políticos la importancia de cumplir con sus slogans, que son su palabra.