Vivimos en estado de imprudencia (con ‘e’ minúscula). Nos lo acaba de recordar el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al calificar como un “acto de imprudencia” que la sargento Ghislaine Karina Ramírez viajara por su cuenta, por carretera y con sus dos hijos, de 6 y 8 años (uno de ellos con autismo), a Arauca. Es decir, según su teoría, dio papaya para que el Eln los secuestrara porque en esa zona no hay Estado. Es el mismo pensamiento de aquellos que dicen que una mujer fue violada porque llevaba minifalda. En su cabeza solo les cabe el... “se lo buscó”.

Más bien vivimos en un Estado de imprudencia (con ‘E’ mayúscula), donde el Gobierno teme llamar las cosas por su nombre por ser prudente, únicamente, con los bandidos. Al acto cruel de secuestrar, el ministro lo minimiza con el eufemismo de “retener”. El presidente Petro, por su parte, dijo (prudentemente para no dañar la negociación con el grupo al margen de la ley) después de la liberación de la sargento y sus hijos, que ellos habían sido “tomados” por el Eln.

Vivimos en un Estado de imprudencia donde su jefe máximo dice sin rodeos que les va a pagar a miles de jóvenes por no matar; mientras los que se la sudan trabajando honestamente esperan (con prudencia) el anhelado cambio. ¿Qué diferencia hay con lo que significa una extorsión? Si no hay plata, hay bala. ¡Vea pues!

Vivimos en un Estado de imprudencia y de eso se dieron cuenta también los turistas cuando el alcalde de Cartagena, William Dau, les dijo que no deben caminar por los barrios “tenebrosos” de La Heroica porque los pueden atracar. La anterior, una frase similar a la del ministro, dirigida esta vez a los “imprudentes” visitantes que no comprenden que el Estado no puede garantizar la seguridad en una ciudad de un poco más de un millón de habitantes.

Vivimos en un Estado de imprudencia que le quiere poner una mordaza a los periodistas que lo critiquen. Pero hay que decirlo, con o sin prudencia porque es preocupante: el Gobierno está siendo imprudente para manejar la seguridad en el país, la situación se salió de control. La sensación es que hay un Estado que premia más a los que empuñan un arma para violar la ley, que a los que actúan con rectitud. El ministro de Defensa lideró un consejo de seguridad en Cartagena el 5 de octubre de 2022, donde no hubo una medida concreta y hoy, la racha criminal empeoró. Solo en el primer semestre de 2023 ocurrieron 200 homicidios. El mes pasado (junio) fue el más violento en más de una década con 45 asesinatos en 30 días. Ante estas cifras y al escuchar al ministro, queda claro que sentarnos en la terraza de nuestra casa a plena luz del día es una imprudencia.