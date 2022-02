Además de profesor de universidad, en mi juventud, ya cada vez más lejana, me dediqué a la escritura de novelas. Mi estreno fue con una trilogía a la que llamé de la Unidad en la que, narrando la historia de una saga de personajes en un entorno épico, me preguntaba si existe la libertad. Si de verdad podemos decidir nuestro futuro o si, por el contrario, no somos más que esclavos de nuestro destino. Nunca he tenido una respuesta absoluta a esta pregunta, que aún hoy me atormenta. Fruto de mis dudas, los libros terminaban con una solución de compromiso en la que los protagonistas hacían lo que ellos querían en una libertad tan extrema que acostumbraba a llevarles a la muerte, pero esa muerte no era más que algo previamente concebido por el destino.

Así pues, ¿estamos condenados? No me refiero a un dios que gobierne desde las alturas nuestras vidas. Pero, ¿nos determina nuestra herencia, nuestra infancia, nuestras vivencias, lo que nos ha compuesto como personas? Ahí está mi duda. Soy de la opinión que venimos al mundo con la mente limpia, todo lo que somos lo adquirimos en vida y, por resumir, serás infiel o fiel, malo o bueno, calmado o violento, en gran medida en función de los genes que te dieron tus padres, pero también a causa de la educación que recibiste y del ejemplo que observaste de niño. Entonces, ¿el hijo del maltratador está condenado a ser maltratador? Quiero creer que no. Necesito pensar que, aunque existe un destino escrito en nuestros genes y en nuestra memoria, en última instancia somos seres racionales que pueden decidir en un sentido o en el otro, sin estar condenados por nacimiento o educación. ¿Pero y si esta idea no es más que una fantasía?

Quizá metemos en la cárcel al asesino porque no podemos mirar a los ojos a alguien que en el fondo sabemos que no podía hacer otra cosa más que asesinar. El problema es que toda nuestra convivencia social se basa en lo contrario, en el dogma de que somos libres, que decidimos nuestros actos y que por ello se nos puede castigar o premiar. ¿Es entonces la libertad una mentira necesaria? Y qué más da. Sí, qué más da lo que sea. Yo soy un hombre y soy libre. Yo decido. Yo vivo. Yo me equivoco. Yo me corrijo. Yo amo. Yo sufro. Aun no me volví tan cobarde para aceptar que no soy libre y excusarme en el destino. Y, aunque la libertad sea una mentira, prefiero la mentira de la libertad a cualquier verdad que se me ofrezca y que me niegue ser libre.