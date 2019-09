¿Estamos mejorando?

La última semana fueron dados a conocer los resultados de dos estudios realizados desde distintas orillas, que parecen indicar que el sector salud colombiano muestra síntomas de mejora. Los datos tienen que ver, primero con el resultado de la encuesta de evaluación de los servicios de las EPS por parte de los usuarios y segundo, con la publicación del ranking de los mejores hospitales de Latinoamérica realizado por la revista América Economía.

A los datos anteriores se suman dos situaciones que parecen reforzar esta percepción y tienen que ver con la cobertura de aseguramiento universal en salud que tiene Colombia y la sonada Ley de Punto Final, que aunque sabemos no solucionará del todo los problemas económicos del sector, sí promete por lo menos garantizar un respiro financiero para todos los actores de la salud.

Miremos primero los resultados de la encuesta de evaluación de los servicios de salud. Este estudio fue contratado por el Ministerio de Salud Nacional y evaluó más de 25.000 encuestas realizadas entre septiembre y noviembre del año pasado en 104 municipios de los 32 departamentos del país. Los resultados revelan que de todos los participantes, un 6% no estuvo satisfecho con la atención recibida por parte de su EPS, frente a un 65% que la calificó como buena y un 7% como muy buena; el resto de los encuestados, que corresponden a un 22%, la calificó como regular. Los principales puntos evaluados por este cuestionario de 60 preguntas tienen que ver con el acceso a la atención, la oportunidad en el servicio y la satisfacción general del servicio recibido.

Los usuarios calificaron como la mejor EPS del régimen contributivo a Compensar EPS y como la mejor del régimen subsidiado a Mutual Ser, esta última una empresa local que durante los últimos años se ha destacado por su manejo responsable y eficiente del aseguramiento y que se ha posicionado como un modelo a seguir dentro del ranking de aseguradores a nivel nacional.

También aparece en la encuesta con la calificación más baja en el régimen contributivo Medimás EPS y en el régimen subsidiado tiene la peor calificación Comfachocó. Aparecen también con puntuaciones bajas en el subsidiado Comfamiliar Cartagena y Medimás EPS.

Es claro que todos esperamos que el sistema de salud funcione de manera adecuada y oportuna, que no deberíamos recurrir a la tutela para exigir derechos que son fundamentales y que no existe razón para que haya EPS con modelos de atención exitosos (Compensar y Mutual Ser por ejemplo) y EPS que no llenan las expectativas de sus usuarios y que desde su inicio han estado en el ojo del huracán. Los recursos son los mismos, la población a atender muy similar y las reglas de juego idénticas, lo único que las hace distintas es el modelo de gestión interno y la capacidad de poder articularse con el entorno con un enfoque de atención basado en su razón de ser: el paciente.

Dejando de un lado a las EPS y pasando a los resultados del ranking de los mejores hospitales de Latinoamérica publicado por la revista América Economía, es grato saber que más de 20 hospitales de nuestro país están dentro de los 50 mejores hospitales de Latinoamérica y que dos hospitales colombianos, la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y la Fundación Valle de Lilli de Cali se ubican dentro de los 5 primeros puestos de los hospitales que participaron en la evaluación.

Los resultados de la encuesta de satisfacción y del ranking de hospitales, asociados a la cobertura universal y a las promesas de la Ley de Punto Final, parecerían indicar que se empiezan a ver cambios positivos en el sector, obviamente no hay que desconocer la grave problemática de los pacientes con enfermedades de alto costo, las barreras de acceso a los servicios y el uso de la tutela para garantizar el derecho fundamental a la salud y la vida, que son aspectos a trabajar y que tienen que individualizarse y corregirse; está claro también desde hace mucho tiempo cuáles son los aseguradores con los indicadores más bajos de atención y cuál es el rol de los organismos de control dentro del sistema, sin embargo, ante estas noticias positivas y sin querer ser demasiado optimista, pareciera que después de un año de estar al frente de la salud de los colombianos al ministro Uribe le están funcionando las cosas.