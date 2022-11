¿Eutanasia para las EPS?

A la media noche del 21 de noviembre desperté en mi cama con un dolor insoportable, sudorosa y con nauseas; por lo que tuve que recurrir al servicio de salud. En el primer hospital, sin ningún examen previo, afirmaron que tenía una gastroenteritis severa y que ellos atendían situaciones de alta complejidad y no casos menores. Me pidieron irme por mis propios medios a otro hospital. En la segunda IPS, después de 6 horas fui diagnosticada con apendicitis aguda al mismo tiempo que me expresaron que ellos no podían operarme, que tenían que remitirme a otro lugar y que mi EPS debía enviarme una ambulancia. Pasaron 8 horas y no llegaron; por lo que después de una discusión airosa con el personal (que impedían mi salida) pude contratar una ambulancia privada que me llevara al lugar de la remisión. La sorpresa fue mayor cuando al llegar al tercer hospital (al cual me envió mi EPS), siendo las 7 p. m. aproximadamente, dijeron que no permitirían mi ingreso a las instalaciones sino hasta las 8 p. m. cuando terminaba el cambio de turno del personal. Cuando logro ingresar el médico me dice: “A esta hora ya no hay cirujanos, usted está en fase 3 de la apendicitis; si se queda le toca esperar hasta mañana. Asustada le pregunté si creía en su opinión que resistiría hasta el otro día. Y me dijo: “Es su decisión; pero si se va debe firmar que renuncia a la atención médica que le ofrecimos”. No viendo más opción firmé esa mentira y emprendí mi último traslado de esa noche. Recordé las noticias cuando hablaban del paseo de la muerte... sin embargo para mi fortuna, logré después de 22 horas de dolor, ingresar al CES de Medellín donde un personal maravilloso me garantizó la cirugía que salvó mi vida. No sé cuántas personas me preguntaron que: ¿Cómo era posible que yo no tuviera prepagada? O ¿planes complementarios? que eso no me hubiera pasado... Y yo me pregunto: ¿Cómo es posible que la salud en este país siga estando tan estratificada? Una de las banderas de este gobierno fue la de concretar una gran reforma a la salud frente a la cual en este momento no tenemos sino pistas de qué tratará. Según expresó Petro, es posible que las EPS pasen a ser ‘pólizas de seguro’.

Lo que en otras palabras quiere decir que las personas que tengan más dinero podrán acceder a mejores servicios y recibirán mejor atención. Dichas pólizas podrían ser de adquisición voluntaria y enfocadas hacia la clase media y alta. ¡Eso no resuelve nada! ¿Van a seguir permitiendo que las EPS administren nuestros recursos de manera tan vil? ¡La Supersalud se quedó corta hace muchísimo! millonarias sanciones impuestas y no persuaden a nadie de administrar correctamente los recursos de la salud. ¿No debería ser el fin de las EPS en Colombia?

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.