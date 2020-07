Eutanasia y covicidio

Hipnos, el sueño, y Tanatos, la muerte, eran los dos hijos de Nix, la noche. El par de joyitas, al caer el sol, se trenzaban en eternas discusiones para definir la suerte de cada ser humano y ver cuál de los dos se lo llevaría. La muerte es uno de los pocos eventos garantizados e ineludibles en la vida. La actitud ante la muerte ha variado mucho a lo largo de la historia. El homicidio, el suicidio y la eutanasia son formas de acelerar la muerte. Hubo épocas en que las pertenencias del suicida eran confiscadas y la familia sufría el escarnio público. Sin embargo, durante mucho tiempo el suicidio fue una opción digna o menos cruenta para finalizar la vida ante la deshonra o una muerte larga y dolorosa. Sócrates y Seneca optaron por tal opción. Por otro lado, la eutanasia, acción u omisión que acelera la muerte para evitar sufrimientos se despenalizó en 1997 en Colombia y se reglamentó posteriormente.

En los últimos lustros la salud ha recibido más dinero que en toda la historia de Colombia. Sin embargo, mucho de ese dinero se ha quedado en el camino o en manos deshonestas. Semejante corrupción ha generado muertes de pacientes que no recibieron la atención adecuada y oportuna. El Estado no ha obligado a los responsables a pagar por sus crímenes.

Desde el inicio de la pandemia, el presidente, el ministro de Salud y la mayoría de alcaldes tomaron las decisiones correctas y generaron campañas educativas. A pesar de tantos meses de educación, y luego de centenares de muertos, buena parte de la población no quiso o no pudo cumplir con unas reglas mínimas. Aún hoy vemos la displicencia con que muchos salen sin mascarillas o las usan de manera inadecuada, otros no cumplen el confinamiento y algunos más se solazan en fiestas o generan el caos en fines de semana y festivos. Son decisiones personales que impactan en la comunidad y que han generado enfermos y muertos. Ante ello no hemos visto que el Estado haya condenado, castigado u obligado a nadie a cumplir con su deber ciudadano luego de actos que podrían ser catalogados como intentos de homicidio o suicidio individual y/o social. Ese Estado, incapaz de exigir el mínimo cumplimiento de los deberes comunitarios, hoy pretende obligar al personal de salud a inmolarse más allá del deber, cuestionando su vocación y constriñendo su autonomía. A un personal de salud que ha sufrido durante meses el daño moral, amenazas y agresiones verbales y físicas. Individuos y comunidades han jugado a la ruleta rusa con la pandemia, cuando debimos enfrentar al enemigo común con las cualidades que garantizan el éxito de toda acción conjunta: generosidad, confianza y disciplina. En las próximas semanas, la pandemia desbordada generará su propia eutanasia social. Lo decía Brecht: “No le temas tanto a la muerte, sino a la vida inadecuada”.