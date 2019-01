Éxodo indigno

De acuerdo con Migración Colombia, en el 2018 llegaron a Cartagena más de quinientos mil turistas. Naturalmente eran extranjeros, pero no producían xenofobia. A ellos se les acoge con hospitalidad y se les cuida, porque vienen a gastar en nuestra ciudad.

También en el 2018 se estima que llegaron a Cartagena más de seiscientos mil venezolanos, huyéndole a la crítica situación de su país. Pero ellos, a diferencia de los otros, no vienen con recursos, amén de despertar toda suerte de rechazos, de repelos y desprecios.

Unos y otros son extranjeros, y la pregunta es: ¿a los venezolanos se les rechaza por ser extranjeros, o por ser pobres? Porque los pobres nos molestan cuando vienen de afuera o cuando están adentro, aunque sean de la propia familia.

Nuestras sociedades, son contractuales. Es decir, están basadas en la cooperación, en el intercambio, en el tú me das, yo te doy. Y eso es una buena noticia. Pero, ¿qué pasa con aquellos que al parecer no pueden dar nada a cambio? Aquellos que no tienen ni dados, ni cubilete para jugar en este juego social.

Las repetidas escenas que se ven en cada semáforo, en cada esquina y en cada rincón de la ciudad, son indignantes. Mujeres con bebé en los brazos y otro en el vientre, se acercan a ofrecerte unas chupetas rojas (que parece que hubiesen patentado). Las mismas chupetas las ofrecen niños con el pelo amarillo, teñido de tanto sol, y pies mugres que no encajan en sus apretadas chancletas. Familias completas tiradas en los andenes compartiendo un sorbo de sopa o una cucharada de arroz, como si fuese el elixir de la vida. Malabaristas, limpiadores de vidrios, bailarines, cantantes... todos sobreviviendo día a día a la intemperie y de la caridad humana, en un mundo que no les pertenece.

Facundo Cabral decía que a la gente de la calle no la mata ni el hambre ni el frío, sino la indiferencia del ser humano. Y así es, preferimos ignorarlos o voltear la cara porque nos estorba ver sus rostros en el parabrisas.

Por ello estoy convencida que hay que educar en la compasión, como esa capacidad de sentir con otros su tristeza e intentar ayudarles para salir de ella. Y esa compasión no tiene nacionalidad.

Pero además, la compasión necesita un elemento fundamental, y es la mirada lúcida. No hay ningún ser humano que no tenga algo valioso que ofrecer. Cuando creemos que hay quienes no tienen nada que dar a cambio, es ceguera nuestra.

No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas cosas con gran amor, y una simple sonrisa puede devolver la esperanza. Dios no solo se encuentra en los templos.