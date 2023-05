Faltan 10 para los 500

En diez años, o sea pasado mañana, se celebran los 500 años de la fundación de Cartagena de Indias (llamada originalmente Cartagena del Poniente para distinguirla de Cartagena del Levante en España a orillas del Mediterráneo). Dado que el atractivo mayor de esta ciudad está en su historia encarnada en su entorno físico, sus monumentos y su cultura, y que la conmemoración está, literalmente, a la vuelta de la esquina, uno pensaría que ya hay un equipo multidisciplinario, de amplio espectro, trabajando en este quinto centenario de La Heroica. A nivel personal no he sabido de la existencia de ese equipo o comité, lo que me hace pensar que a nadie se le ha ocurrido celebrar este hecho o que se cumple ese terrible dictum de que en Cartagena “todo lo público es privado y todo lo privado es público”.

En el pasado relativamente reciente de esta ciudad, se encuentra un gran ejemplo de que es posible hacer una conmemoración que una y beneficie a toda la ciudadanía: el centenario en 1911 de la Proclamación de la Independencia realizada el 11 de noviembre de 1811. Una ciudad mucho más pequeña y con menos recursos que la actual, celebró esos cien años con orgullo como relata Eduardo Lemaitre en su Historia General de Cartagena, cuando se inauguraron varias “obras públicas de magnitud apreciable, que, para aquella época representaron un esfuerzo económico y técnico fuera de lo común, y muy superior a las posibilidades fiscales del municipio. Estamos refiriéndonos al Teatro Municipal, al Parque Centenario, al Monumento a la Bandera y a la célebre estatua simbólica del Camellón de los Mártires comúnmente conocida como ‘La Noli’.

No creo que se dé en esta ciudad otra oportunidad tan clara como la del V Centenario para unir a los distintos estamentos e instituciones de la ciudad, movilizándolos en torno a un proyecto de largo alcance que involucra a distintos alcaldes y gobernadores a través del tiempo y que permite desarrollar un plan de comunicaciones a nivel nacional e internacional para posicionar a la Reina del Caribe como bien lo merece. No es una tarea fácil dadas las perennes peleas y divisiones que se viven en la ciudad y al alto nivel de corrupción, pero vale la pena trabajar para lograrlo por el bien de la ciudad y de sus ciudadanos.

Hoy, ad portas de una nueva campaña electoral por alcaldías y gobernaciones sería muy importante incluir este tema, no para que sea propiedad de uno de los candidatos, sino para que sea un compromiso de todos para ejecutar por quien resulte elegido. El comité que se establezca para esta celebración, que tiene un importante impacto sobre la economía y bienestar de la ciudad, debe estar por encima de los gobiernos de turno y contar con todos los respaldos.