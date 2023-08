Feria de candidatos 2

Si a la Alcaldía se lanzaron múltiples candidatos y llegamos a considerar que el número era alto, la cantidad de personas postuladas al Concejo puede llegar a ser absurda. 275 aspirantes pretenden ganar una curul el próximo 29 de octubre.

El abanico de pretendientes bien podría ser un catálogo de opciones de una tienda por departamentos. Hay de todo: activistas, políticos recorridos, artistas, influencers, ediles, exsecretarios de la Alcaldía, exdiputados, creadores de contenido, herederos de políticos, hijos de exalcaldes, etc.

Algunos de los actuales concejales no buscarán la reelección para ceder sus espacios a esposos, hijos y hermanos. El tema de las casas políticas sigue estando vivo. Muchos se habían retirado por problemas legales y una vez resueltos, vuelven a aspirar al espacio que dejaron cuidando. Otros renuncian por anhelar a otros cargos o apoyar candidatos a la Alcaldía y Gobernación. Incluso, ya se pueden percibir pactos de quienes desisten de sus ambiciones para luchar por una silla entre los cabildantes. Existe otro grupo que quiere continuar entre el selecto conjunto que sesiona en la calle del Arsenal y ya empezaron a hacer propaganda electoral en pro de su ratificación.

La realidad es que solo existen 19 espacios para ser Concejal en Cartagena durante los próximos 4 años. La contienda estará dura pero las condiciones no son difíciles. Para ser elegido concejal solo se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época. No se requiere nada más. No debes tener estudios especiales, ni años de experiencia, ni siquiera se establece un procedimiento que exija no tener pasado judicial.

Las exigencias son muy pobres para un conglomerado que se convertirá en la Junta directiva del próximo alcalde de Cartagena; serán quienes adoptarán y estudiarán los programas de desarrollo económico, social y de obras públicas; dictarán normas orgánicas de presupuesto y aprobarán el gasto anual del distrito. En cualquier empresa del sector privado estarían buscando gente muy capacitada para regir los destinos de la misma. Pero en el sector público cualquier persona que viva en la zona puede regir nuestros destinos y recibir unos honorarios por sesiones. En nuestra ciudad se pagan 190 (150 ordinarias y 40 extraordinarias). Como resultado, un concejal que asista puntualmente a las sesiones podría devengar $6.489.348 mensuales.

Aunque la mayoría de las personas no le pone mucho interés a este grupo de candidatos, su labor es de gran importancia y requiere que su voto se haga a conciencia. No podemos elegir al alcalde y dejarlo rodeado de tiburones con hambre de poder y sin conocimiento de lo público. Aunque la lista es larga, vale la pena pensar bien y escoger antes de llegar a las urnas.