Feria de Candidatos

16 personas han inscrito sus nombres como candidatos a la Alcaldía de Cartagena. Un gran porcentaje de ellos son unos completos desconocidos para la mayoría de los votantes. Me cuestiono los conocimientos de muchos y me pregunto qué los hace pensar que son aptos para regir los destinos de nuestra ciudad. Creo que piensan que ser alcalde es fácil y que si han podido algunos nombres... ellos pueden. Y es esa autosuficiencia y “boludez” de quienes se han lanzado y ganado siendo incapaces lo que ha colocado a la ciudad en un punto tan caótico.

Proyectarse a un cargo de tal importancia requiere una sapiencia que yo no veo en estos aspirantes a la Plaza de la Aduana. El solo hecho de postularse sin experiencia en lo público y con la perspectiva de que pueden encausar esta ciudad con escaso conocimiento en el manejo administrativo o político los debería sacar de la contienda. La situación no está para experimentar ni para oportunistas que esperarán al final a ver a quién se pegan y negociar sus votos. Muchos mercadearon su aval en los partidos y hasta debieron pagar por ello. Sin embargo, ser parte de uno de los 35 partidos con personería jurídica no es garantía de nada. Tantos candidatos enredan al votante y merman las perspectivas de quienes tienen más capacidad de gobernar y encarrilar la locura de ciudad que tenemos.

Desde ya andan prometiendo escuelas y acabar con la pobreza. Este discurso trillado que juega con el hambre es injusto y mentiroso. Prometerle comida al hambriento, casa al mendigo y salud al enfermo ha sido una oferta constante e incumplida, como también lo ha sido la de acabar con la corrupción. Cartagena está en un estado de deterioro tal que ofrecimientos más sencillos nos harían más felices. ¿Qué tal si el nuevo alcalde nos ayudara a poner “la casa en orden”? ¿Qué tal que nos devolviera la seguridad perdida? ¿Qué tal que pudiéramos terminar las obras inconclusas? ¿Qué tal sería acabar con la peleadera y lograr consenso para poner a nuestro corralito en el centro del turismo latinoamericano? Todo esto traería empleo, tranquilidad y calidad de vida. Desde allí podríamos empezar a construir un lugar mejor para todos. No necesitamos magia, proyectos incumplibles, palabras bonitas, ni discursos que dividan.

El nuevo alcalde deberá ser el principal agente de cambio en las técnicas y acciones tradicionales, que le han hecho tanto daño al municipio. Debe propiciar los espacios para ideas emprendedoras y saludables a la función pública desde la unión de los ciudadanos de todas las clases, los gremios y géneros. El dicho de “La unión hace la fuerza” hoy tiene más cabida que nunca y es claro que el ganador no se las tiene que “saber todas”, pero sí debe tener conocimiento y rodearse de quienes saben y están dispuestos a aportarle a la ciudad.