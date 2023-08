Financiación ilegal de campañas

Todo parece indicar que nuestra cultura política ha normalizado la práctica de violar topes y recibir dineros ilegales en las campañas electorales -especialmente, las presidenciales-, que siempre son objetos de cuestionamientos e investigaciones, pero para que al final todo queda igual o peor. ¿Estamos condenado los colombianos -remedando a Marx- a repetir la historia de las campañas electorales como tragedia y luego como farsa?

Entre los más recientes escándalos se recuerda al proceso 8000, originado como consecuencia del ingreso de dineros provenientes del narcotráfico en la elección de Samper; el caso Odebrecht, que evidenció que las campañas electorales de Zuluaga y Santos obtuvieron financiación irregular y la “ñeñepolitica”, que probó que en la elección de Duque se compraron votos con dinero ilegal. Pero quizá lo más desolador y desesperanzador es que la campaña que llevó al presidente Petro al poder, la campaña que enarboló las banderas del cambio y la anticorrupción, la del progresismo, que suponíamos estaba blindada frente a ese tipo de práctica y restablecería la decencia en la política, hoy se encuentre cuestionada por hechos similares, como es de público conocimiento.

En nuestro país, el régimen de financiación política tiene carácter mixto (público-privado) y, según el artículo 20 de la ley 1475 de 2011, hay 6 fuentes legales para hacerlo, a saber: primero, los recursos propios (privados); segundo, los créditos o aportes que provengan del patrimonio del candidato (candidata), de sus cónyuges o compañeros permanentes o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; tercero, las contribuciones donaciones y créditos en dinero o en especie que hagan los particulares; cuarto, los créditos de entidades financieras, quinto, los ingresos recaudados en actos públicos o cualquier otra actividad lucrativa del partido movimiento y, finalmente, la financiación estatal, que permite que las campañas reciban anticipos o recobro de acuerdo con la cantidad de votos que tuvo su colectividad o partido en las elecciones.

La solución más sencilla y “populista” que siempre se propone para el problema de las campañas es su “financiación estatal”; sin embargo, analistas, investigadores y estudiosos del asunto coinciden en que: “Financiación privada no es sinónimo de financiación ilegal” (la Corte Constitucional ha señalado que los aportes privados son una expresión legítima de participación política). El problema hay que asociarlo, como la mayoría de problemas de corrupción en Colombia, al entramado institucional -legitimado por la izquierda y la derecha- que ha sido diseñado para que los controles administrativos y judiciales no funcionen, las investigaciones se entorpezcan y las sanciones no se produzcan y, lo peor, para que el sistema electoral no se reforme, como se observó en la pasada legislatura con la fallida reforma política del actual gobierno.

*Profesor Universitario.