Fomentar la tolerancia

Hace una semana en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, Alejandro Montenegro, seguidor del Tolima, saltó de la tribuna al terreno de juego cuando faltaba poco para que se iniciara el partido y agredió por la espalda al jugador de Millonarios, Daniel Cataño, quien al recibir el golpe se volteó, persiguió a su atacante y respondió también con furia.

La bochornosa escena fue presenciada por cientos de espectadores en el estadio y miles que lo veían por televisión. Inmediatamente, Alejandro fue detenido por la Policía, el árbitro expulsó con tarjeta roja a Daniel, y los jugadores acordaron que el partido se suspendiera para “sentar un precedente”.

Todo ese vergonzoso espectáculo tiene un contexto que, aclaro, no justifica lo acontecido: aficionados del Tolima no han perdonado a Daniel Cataño por desperdiciar un penal y ser expulsado cuando jugaba para el equipo vinotinto y oro, en la final del primer semestre de 2022 ante Atlético Nacional. El domingo pasado, al regresar al estadio que fue su casa, empezaron a corear groserías en su contra. Cataño no se quedó atrás. Se dejó provocar, llevó su mano derecha a su oreja varias veces en señal de que los hinchas pijaos siguieran con sus ofensas, ofensas que pasaron del dicho al hecho cuando Alejandro logró burlar la seguridad e ingresar a la cancha. Es una pena que la mayoría de los asistentes aplaudieran después de haberse cometido el acto violento.

¿Cómo terminó todo? La Dimayor le puso una multa de $12.760.000 al Tolima, además tendrá que jugar sin público durante cuatro fechas. Al volante Daniel Cataño, acusado de “golpear con fuerza excesiva a un espectador”, lo suspendieron por tres fechas y lo sancionaron con una multa de $618.666.

Por último, a Alejandro Montenegro, quien a través de un video pidió disculpas por su reprochable actuación, le prohibieron ingresar, por 3 años, a cualquier estadio del país. La Secretaría de Gobierno Municipal de Ibagué le puso una multa de 20 millones de pesos.

Más allá de las sanciones, con las que podemos estar o no de acuerdo, creo que es hora de hacer un pare y reflexionar sobre la intolerancia que nos arropa como sociedad. En las redes sociales, en las esquinas, en los estadios... donde sea, se destila odio, rabia, irrespeto y hasta sed de venganza. Faltan liderazgos como el de David Macalister Silva, capitán de Millonarios que no corrió como sus demás compañeros a agredir verbalmente a Alejandro, sino que calmó los ánimos y propuso ponerle pausa al juego para tomar en serio un problema que no se debe repetir. Él entiende que la agresividad que se manifiesta en el campo puede extenderse más allá de las paredes del estadio y afectar a la vida cotidiana de las personas.

Es necesario fomentar la cultura del respeto y la tolerancia, tanto dentro como fuera de la cancha. Son los mandatarios los primeros llamados a hacer la tarea; sin embargo, es preocupante que el presidente Petro, como si estuviera en una tribuna alentando a un solo equipo, desde un balcón agite al “pueblo” y divida aún más al país con tal de defender sus reformas. Lea el editorial ‘Desde el balcón’

* Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz