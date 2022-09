¿Fracasó la Región Caribe?

Que Colombia sea el único país del mundo –repito, el único– donde el litoral es más pobre que el interior montañoso y lejano, solo puede indicar tres cosas: o que el centralismo de nuestro país es asfixiante y castrador, lo cual, sin el mayor vestigio de culpabilidad, creó semejante distorsión del desarrollo regional, o que nosotros en la Costa Caribe somos unos “mapuchines” de estipe mayor, incapaces de unirnos para revertir semejante despropósito económico, o ambos. No hay de otra.

Me explico: el desarrollo económico de los países está estudiado, contabilizado y digerido por la mayoría de facultades de economía del mundo (con la excepción de algunas viven en el paleolítico), por lo tanto, mientras una nación no tenga un mercado interno importante y con capacidad adquisitiva, el denominador común de progreso, inversión y aumento exponencial de la productividad, será su comercio exterior, fundamentado en sus exportaciones. Es así de simple. No se puede depender de la demanda interna. Ello fue documentado y entendido hace siglos por Europa y desde hace 50 años por los países del sudoeste asiático.

Sin embargo, en Colombia, pese a dicha evidencia y de su localización geográfica privilegiada, no solo no lo hizo, sino que se convirtió en una nación cerrada, abundante en barreras paraarancelarias, con elevados costos logísticos (por su atípico desarrollo regional); lo que produjo un comercio exterior acomplejado, expo-fóbico e históricamente mono-exportador. Pero lo triste de todo es que ello existe entre la apatía y pasividad de una Costa Caribe que jamás ha tenido la valentía de exigirle al país los cambios en las políticas públicas que reviertan dicho modelo, con la excepción de unos pocos, como el economista Jorge García García, por nombrar alguno.

Debo decirlo: ¡somos un fracaso de trabajo en equipo como región! Todas nuestras iniciativas con el gobierno central son departamentales (individuales) y no regionales (colectivas). Vivimos divididos, limosneando cada uno los recursos en Bogotá. ¿Cómo hemos podido permitir que las exportaciones jamás estén en la agenda de la política nacional? ¿Cómo hemos permitido que nuestro desarrollo económico sea regresivo a los litorales Caribe y Pacífico, reconocido públicamente por los estudios del Banco de la República? ¿Dónde está el Caribe político, empresarial y académico? ¿Pensando en sus intereses particulares?

Por eso lo pregunto: ¿dónde está nuestro liderazgo? ¿Se perdió la oportunidad histórica? ¿Fracasó la Costa Caribe como región?