Cartagena de Indias, declarada por la Unesco, el 1 de junio de 1983, ‘Patrimonio histórico y cultural de la humanidad’, es también campeona de la indiferencia y ‘reyezuela’ de la asimetría social.

Mixtura de risas y llantos; de reinas y mendigos; de la cruz y de la espada; de pasarelas luminosas y barriletes sin cola; de mártires, meretrices y poetas; de Pambelé y la Madre Bernarda; de perros y gatos; de las barbas vikingas del ‘Mono’ Escobar y del embolador dicharachero de Edgardo Carmona.

Cartagena, La Heroica, cueva de vencejos y cumbre de águilas caudales; de murallas asfixiantes y de los alcatraces en pleno vuelo de Daniel Lemaitre; la predilecta de Gabo y del ‘Cuchilla’ Geles; paraíso de serpientes y mariposas; de puntadas con dedal y el 10% de Maradona; la del Agua Bendita y la perversa inquisición, la misma que se da golpes de pecho rezando el Rosario y permanece inmutable ante los niños silvestres, durmiendo la traba del Boxer junto a basuras, juristas y condones.

Hoy frente al espejo, veo pasar la última gota del año mientras la ciudad agoniza en medio de luces y sombras, esas que, imperceptiblemente, nos cambiaron las tamacas, herencia de Blas de Lezo, por bolitas de plastilina.

A Cartagena, anclada en virreinatos y esclavitudes, se le oxidó la brújula del desarrollo equilibrado, sobreviviendo de migajas y subsidios.

Pero la situación tiende a empeorar: cada cuatro años aparecen los Judas de la compra y venta de conciencias, descuartizando el vientre de la sagrada Democracia por un puñado de monedas envenenadas. ¡Qué lástima! No aprendimos la lección de dignidad y decoro en estos tiempos durísimos, sumidos en la voraz pandemia que desnudó las perversidades sociales de una urbe graduada de indolente desde el mandato, cruel y despiadado, de Pedro de Heredia. Por eso tomé la decisión de desmigajar el espejo, pues cada vez que me le pongo enfrente se me cae la cara de vergüenza: pertenezco a una generación cobarde e incapaz de entregarle, a nuestros hijos y nietos, la ciudad justa, equitativa y pacífica que merecen y, por el contrario, los convencimos de que podrían vivir aquí, tranquila y plácidamente, acostumbrándose, desde el nacimiento, al chaleco antibalas, enrejando la vivienda con acero electrificado sin pararle bolas a la sarcástica advertencia del ‘Tuerto’ López: “¡Viva la paz!, ¡viva la paz!” Así trinaba alegremente un colibrí... sentimental, sencillo, de flor en flor... Y el pobre pajarillo trinaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapaná.