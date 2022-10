Fútbol femenino eternamente amateur

Con ocasión al maravilloso desempeño que recientemente ha logrado el fútbol femenino de nuestro país; Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, al ser interrogado acerca de si las jugadoras colombianas recibirían algún tipo de premio por los excelentes resultados obtenidos en la división Sub 17, expresó que estos reconocimientos se daban a profesionales y que ellas son unas “muchachas amateur”. Si recurrimos a la autoridad, muy cuestionada, por cierto, en temas de la lengua española (RAE) se entiende por amateur: “[persona] que realiza una actividad por placer, no de modo profesional ni remuneradamente” y, en especial, “[deportista] que practica un deporte sin recibir por ello remuneración directa”.

Con ocasión al malestar generado por dichas afirmaciones la Federación tuvo que sacar un comunicado donde aclara que por la normatividad las categorías al no son de mayores, por reglamento no reciben premios o distinciones. Ahora bien, aunque pareciera que sus expresiones corresponden con una realidad reglamentaria, no por ello podemos esconder el alto grado de machismo que implícitamente tiene la forma, las palabras, el tono y las verdades implícitas que tuvo su reacción frente a cámaras. Muchachas amateur, son términos que expresan su sentir de inferioridad de las mujeres; concretamente porque se entiende por muchacho (a): niño (a) que no ha llegado a la adolescencia e “incluso mozo (a) que sirve de criado (a)”; así como la gran mayoría de los deportistas colombianos serían amateurs si eso depende de la remuneración o apoyo que reciban del Estado colombiano. El fútbol es un deporte tradicionalmente dominado por los hombres, sin que a la fecha logremos el mismo respeto con las mismas capacidades.

Tanto es así que la misma Linda Caicedo ha expresado que en sus inicios recibían camisetas de hombres que debían adaptar para sus cuerpos; síntoma de total apatía. En Europa las mujeres ganan 16% menos que los hombres y en Colombia los hombres futbolista ganan hasta 10 y 30 veces más que las mujeres en el mismo nivel. ¡Es más! 317 millones de euros fueron repartidos entre las selecciones masculinas de la Eurocopa en el año 2021 mientras que tan solo 16 millones de euros que recibieron las femeninas. La brecha salarial en estos escenarios sigue siendo innegable, grosera y mundial. No existe argumento que los exima de seguir perpetuando tratos desiguales justificados únicamente en el sexo; porque esto es una categoría sospechosa que nos permite afirmar con tranquilidad que es un tema de discriminación.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.