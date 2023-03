Aún retumba en mi memoria aquel infausto día en el que Adolfo Pacheco Anillo dejó este mundo de formas, impregnando de luto al folclore colombiano; como es normal para un amante de su música he pensado mucho en las letras de sus canciones, en especial, las que han sido de mi mayor agrado, tal es el caso de ‘Gallo Bueno’, considerada por su autor una crónica vallenata con melodía sabanera, llena de humor y picardía, gestada entre 1984 y 1985, según me lo confirmara Juan Carlos Díaz, periodista sanjacintero y una de las personas que más saben de la vida y obra del sempiterno maestro. En esta ocasión voy a referirme a lo que creo fue una influencia de la formación jurídica que recibió el juglar y que se encuentra plasmada en toda la letra de esa pieza musical, entendiendo que el cantautor fue abogado de profesión de la Universidad de Cartagena.

‘Gallo bueno’ es un barrio de San Jacinto bautizado así por Pacheco Anillo, pues antes era conocido como “8 de Diciembre”; en él se desarrolla la historia pasional de José De La Cruz, alcalde del pueblo, y su esposa Carmen García, quien presa de los celos lo increpa con un arma, desencadenándose una tormenta que no pasó a mayores.

“José De La Cruz, hermano, alista a la policía que ahí viene Carmen García con un revólver en mano, viene con gafas negras para ocultar el dolor que, por culpa de los celos, le rompe su corazón”. En este pasaje introductorio los personajes renuncian a una contienda a propia mano, reclamando la presencia de la autoridad legítima y, además, se advierte que la infractora está inmersa en una circunstancia de menor punibilidad, dolor y celos.

Prosigue ilustrándose un ataque a la dignidad moral, representado en el delito de injuria “y me hace pasar la pena, gritándome a boca llena espérame ahí traidor... gritándome a boca llena espérame ahí cachón”. José De La Cruz echa mano del derecho probatorio intentando acreditar con el testimonio de ‘El Negro’ que solo va a ‘Gallo Bueno’ por tomar cerveza fría. Que desde el hospital dijo que su corazón era de ella para siempre y apela al juramento aduciendo que no ha pecado, recurriendo a un testigo calificado por su solvencia moral, ‘Cirujano’, el cura casto y prudente. Pero, no hubo evidencia que valiera y Carmen García “dos tiros echó pa’l cielo, el barrio de Gallo Bueno perdió la tranquilidad” con lo que se estructuró una tentativa de homicidio y, posiblemente, un porte ilegal de armas. La reyerta fue calmada por ‘Rodrigo Barraza’ que aplacó a la enfurecida mujer.

Luego aparece una forma de solución del conflicto, ejemplo de justicia restaurativa “como alcalde te prohíbo usar pistola en el cinto (...) una multa de cemento mañana vas a pagar, por intento de homicidio a la primera autoridad” y avergonzado se auto aplicó un castigo, “como de vergüenza peno, al barrio de Gallo Bueno lo voy a pavimentar”.

Cuánta belleza e inteligencia hay en estas líneas ¡Grande y eterno Adolfo!