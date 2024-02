Ganadería: en vilo por arremetida animalista (2)

La crisis que se desataría en la ganadería colombiana si las exportaciones de ganado en pie se suspenden, gracias a barreras técnicas absurdas impuestas por las minorías extremistas como los animalistas, sería fatal para los más de 500 mil ganaderos en el país, 80% de ellos pobres. El año 2023 resultó ser malo y el ganado bajó en 20%. Las exportaciones bajaron en casi 23% en cabezas y su valor pasó de 367 millones en el 2022 a 300 millones de dólares al 2023. Jalonado por las exportaciones, el hato nacional pasó de 23 a 30 millones de cabezas, en consecuencia, si ese ganado acumulado no encuentra mercado, el desastre será inminente. Todo esto parece no inmutar a los animalistas, quienes no les interesa oír sobre las miserias que pasa un ganadero pobre en una vereda incomunicada, mientras sienten más compasión por lo que su imaginario les dice cómo se debería sentir un animal; por eso un día la senadora Padilla no supo responder a quien salvaría primero en un incendio si se encontraba con un niño y una cucaracha.

Los gobernadores costeños deberían entender que los ganaderos más afectados serian los de la Costa Caribe, lugar desde donde se originan las exportaciones. Deben velar por el bienestar de sus campesinos más pobres y es la ganadería el renglón más importante del PIB agropecuario regional. Cartagena perdería mucho dinero, pues es a través de sus puertos por donde sale casi el 100% del ganado en pie. Sin duda, este asunto concierne a la dirigencia costeña, incluidos sus senadores.

Me sorprende la neutralidad cómplice de los frigoríficos ante el atropello que está sufriendo el gremio. Deberían vernos como sus aliados, como debe ser, no como los depredadores ven a sus presas. El monopolio es lo que desean, pues así imponen sus condiciones y se da rienda suelta al abuso, tal como sucedió cuando eran los únicos en el mercado. A ellos, por razones obvias, no les interesa tener competencia. ¡Vergüenza les debería dar!

Por último, quiero llamar la atención sobre el tratamiento que hemos recibido los ganaderos desde siempre. Mientras todos los colombianos gozan de completa libertar para vender sus productos en la etapa que deseen, los ganaderos nos hemos dejado imponer mansamente, al arbitrio de quien quiera, las condiciones para vender lo que es nuestro y lo hemos ganado con trabajo duro. Llegó la hora de reclamar nuestros derechos a la igualdad y a progresar. Crisis como esta nos permitirá ver de que estamos hechos y si tenemos dirigencia gremial efectiva. Hay demasiado mercado pidiendo nuestro ganado y tenemos las condiciones para ofrecérselos.