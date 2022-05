Ganado se llama a las vacas

A un mes de la primera vuelta, algunas cosas ya están claras. El presidente estará entre Gutiérrez y Petro. En primera vuelta recogen el 75% de quienes sí votarán por algún candidato. El “centro” y la “centro izquierda” se diluyeron.

Como consecuencia, la “remontada” de Fajardo es imposible. Como lo es la unión con Rodolfo Hernández. Aunque mucho se haya hablado de esa alianza, no resultaría lógico que el exalcalde de Bucaramanga apoye al exgobernador ahora que lo duplica en intención de voto. Por el otro lado, no hay camino jurídico para que Fajardo apoye a Hernández. La ley ordena que quienes participen en consultas internas o interpartidistas cuyos gastos sean cubiertos por el Estado deben ir hasta las elecciones, so pena de tener que pagar fuertes multas. Esa fue la razón por la cual Humberto de la Calle tuvo que dejarse contar en la primera vuelta del 2018.

Y ahora las incertidumbres. La encuesta de Invamer conocida esta semana muestra a Petro perdiendo un punto en primera vuelta y a Fico multiplicándose por tres y creciendo 18 puntos. En segunda, Petro aún gana, pero viene bajando del 65,3% en agosto del año pasado a 58,8% en febrero y ahora a 52,4%. Gutiérrez, en cambio, pasa del 36,3% hace dos meses al 45,4% hoy.

La disminución del apoyo a la izquierda radical y el crecimiento del exalcalde de Medellín se ve en todos los frentes. Regionalmente, Petro está perdiendo espacios en todas las zonas. En la Suroccidental baja del 80,3 al 69,9%, en Bogotá del 64,3 al 53,8% y en el Caribe del 65,2 al 63%, y pierde en la zona cafetera 70,1 para Fico y 29,5% para él y en la centro oriental 51,2 a 43,4%.

Baja también en todos los estratos. En el 1 y 2 del 61,2 al 53,8%, en el 3 del 50,4 al 48,6% y en los altos de 62,9 al 49,2%. Y también pierde apoyo en todos los grupos de edades menos entre los más jóvenes, 18 a 24 años, donde crece del 67,4 al 71,5%.

Un dato adicional es relevante: Petro mantiene su apoyo entre los eventuales votantes que se identifican como de izquierda, donde domina sin discusión, y de centro (53,2% frente a 41,3% de Fico), pero pierde 15 puntos en los de derecha para quedarse en 26,4% y, más importante, 8 entre los sin partido, cayendo de 56,8 a 49,1%.

Con todo, mantiene 7 puntos de ventaja sobre Fico en segunda, aunque queden por medir el impacto del apoyo del partido Liberal y de los que están pendientes. Cerrar la brecha es el desafío de Gutiérrez y de la democracia. Todavía a Fico no lo conoce uno de cada cuatro de los colombianos y casi uno de cada tres que dice que votará. La campaña de publicidad debe ser masiva y contundente y debe centrarse en los estratos populares.

En las regiones va ser clave el trabajo que hagan en el Valle, en Nariño y en el Caribe. Y, sobre todo, hay un enorme reto en Bogotá.

Ganado se llama a un conjunto de vacas. El juego sigue abierto.

*Abogado y analista político.