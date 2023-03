Gandhi en Colombia

El otro día volví a ver la magnífica película de los años ochenta dedicada al líder de la independencia de la India, Gandhi. Durante tres horas, la bellísima cinta nos muestra la lucha de un hombre, en apariencia insignificante, contra las injusticias provocadas por el poderoso régimen colonial inglés, primero en la Sudáfrica de principios del siglo XX y después en su país natal, la India, durante toda la primera mitad del citado siglo. El resultado de sus esfuerzos es bien conocido: el Imperio Británico tuvo que retirarse y reconocer la independencia de la India en 1947 y hoy en día Gandhi es venerado como el padre de la patria del país más poblado del mundo.

Lo interesante de Gandhi es que consiguió lo anterior sin recurrir a la violencia ni llamar a sus seguidores a recurrir a la violencia. No decretó una Guerra a Muerte contra el inglés, podría decirse, sino que, predicando con el ejemplo, derrotó a la potencia colonial mediante la no cooperación y la resistencia pasiva. No colaborar con los ingleses causando que la administración acabara por colapsar. La resistencia pasiva que Gandhi proponía, y que tan conectada estaba con las ideas del literato ruso Tolstoi, siempre fue de carácter pacífico y jamás optó por la vía armada, dándose incluso el caso de que, cuando la gente recurría a la violencia, Gandhi realizaba huelgas de hambre poniendo en peligro su propia vida hasta que conseguía convencerles, por respeto a él, de abandonar las armas.

Martin Luther King o Mandela son quizá los dos seguidores más famosos que ha habido de los métodos de Gandhi. Ambos lograron sus objetivos. Uno el reconocimiento de derechos a la minoría negra de los EE. UU. y el otro el final del régimen de segregación racial en Sudáfrica. Tanto Gandhi como Luther King pagaron con su vida, pues fueron asesinados. En el fondo, el razonamiento es aplastante por su sencillez: si los esclavos no colaboran, la esclavitud no puede funcionar. Por supuesto, los esclavos han de asumir que serán maltratados y hasta puede que asesinados, pero llegará un momento en que el esclavista habrá de ceder porque ninguna máquina funciona si las piezas se paran. La pregunta que les planteo es la siguiente: ¿por qué en Colombia los métodos pacíficos para lograr resultados políticos han tenido históricamente tan poco predicamento? ¿Por qué tantos han optado y siguen optando por la violencia? ¿Quizá es que nunca hemos tenido un Gandhi, pero sí demasiados caudillos?