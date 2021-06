Innumerables son las escenas en las que hemos visto al Esmad en el marco de las protestas, emplear gases lacrimógenos; en algunos casos como elemento para lograr disuadir a quienes participan en actos violentos y en otros en un uso claramente indiscriminado y desproporcionado contra la población civil. Por lo que, en varias ocasiones, jueces en sede constitucional han revisado si es admisible este recurso en nuestro país. Dentro de los casos existentes, llama la atención uno en particular cuya sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, revocó una tutela de primera instancia que había ordenado suspender el uso de gases lacrimógenos por parte la Policía, durante las manifestaciones en época de pandemia. El juez de primera instancia manifestó que “resultaría una combinación muy peligrosa el uso de estos gases en momentos de propagación del virus, bien sea porque su efecto en el cuerpo humano degrada las defensas antivirales de los pulmones y por tanto, el ciudadano quedaría en mayor riesgo y su salud más expuesta en caso de contagiarse de COVID”. Sin embargo su superior, el magistrado Hugo Alexander Ríos, no estuvo de acuerdo y alegó que no hubo pruebas que respaldaran estas afectaciones y por tanto “no puede ser considerada como una vulneración de los derechos fundamentales alegados, por cuanto su utilización como último recurso para el control de disturbios, conforme los antecedentes expuestos, es un medio idóneo, proporcional y legítimo para restablecer los derechos y orden público en eventos violentos o de abuso del derecho de reunión y manifestación”. Dicho esto, creo que merece una revisión adicional el tema que, aparentemente no se advirtió en dichos análisis, y que puede ofrecer elementos a tener en cuenta para justificar su uso. Recordemos que estas armas se utilizaron por primera vez en la I Guerra Mundial en una versión incipiente del gas moderno, con el fin de forzar a los soldados enemigos a escapar de sus trincheras y luego sí atacarlos con artillería u otras armas. Estos, además del gas mostaza, el gas cloro, etc. causaron un “sufrimiento agonizante” y casi 100.000 muertes, según Naciones Unidas; lo cual llevó en 1925, a su prohibición en la guerra a través del Protocolo de Ginebra. Entonces, ¿cómo pasan estos gases de las trincheras a la ciudad? Sucedió que desde EE. UU. rápidamente se cambió el nombre de “arma química” a “Instrumento de control de disturbios”; y se justifica afirmando que los cuerpos policiales no lo usan como arma, sino como agente de control. Me pregunto, si un elemento fue prohibido para dignificar la guerra, ¿es adecuado su uso, envenenando el aire que respiran civiles en medio de una protesta, máxime en uso de tapabocas?

*Abogada. Especialista en Derecho Constitucional. Magíster en Derecho Empresarial y Contractual