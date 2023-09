Generar esperanzas

Una de las preocupaciones que se escuchan y se leen con frecuencia, en los más diversos ambientes y circunstancias, es la insistencia en el pesimismo, en la desconfianza, en la incertidumbre por el futuro, no solo por personas formadas, muchas veces con sólidos argumentos y con coherente exposición.

Percepciones o experiencias con frecuencia originadas en eventos reales, en situaciones vividas o en comparaciones con lo ocurrido en otras poblaciones. La mayoría de estas manifestaciones tienen fundamento real y desconocerlas no va a cambiar nada, pero es posible que los efectos buscados no conduzcan a modificar comportamientos, a producir otras actitudes o a transformar nuestra valoración de la realidad. Por el contrario, lo más seguro es que profundicen el ambiente negativo, desesperanzador en el que vivimos.

A pesar del ambiente en el que se encuentra la ciudad, existen razones para confiar, para creer, para apostarle a nuevas y mejores condiciones y no solo es porque las palabras crean realidades, sino porque sencillamente no podemos seguir repitiendo todo lo malo que tenemos, reiterando lo crítico que estamos en muchos aspectos, evidenciando lo que hemos perdido como ciudad en las últimas décadas y en los últimos gobiernos. En este camino no es legítimo que algunos asuman una posición de superioridad moral para descalificar a todos y a todo. No es sensato que algunos se pongan a despotricar de todos, sin ningún rubor y sin mirarse al espejo, tanto porque han omitido o porque no recuerdan que en algún momento tuvieron la oportunidad de aportarle a la ciudad. Este es el ambiente que vemos en varias de las campañas por la Alcaldía, reiterando lo que ya casi todos sabemos, apareciendo como salvadores de situaciones que no tendrán la oportunidad de cambiar, de prometer lo que es imposible cumplir o de ahondar heridas que solo producen más lamentaciones y frustraciones.

Entre los meses de abril a julio se llevaron a cabo en la ciudad varios encuentros y foros, algunos de ellos en la sede de El Universal, donde la constante con la cual salíamos casi todos, era la de un enorme optimismo y confianza por lo que se presentaba en el horizonte de corto y mediano plazo para Cartagena. Creo que a esto es a lo que debemos apostarle. Sobre esto es lo que debemos pedirles a los candidatos, incluso a los del Concejo, que se pronuncien, que manifiesten su postura frente a las oportunidades a terminar de construir y apoyar para generar transformaciones.

Tengo la certeza que el nuevo alcalde por sí mismo no va a hacer milagros ni va a cambiar lo que todos nos empecinamos en negar o en desconocer; por el contrario, si la ciudad empieza a propiciar nuevas percepciones, valoraciones optimistas o positivas, a demandar cambios de actitudes y confianza por el futuro, terminaremos por incidir en las actuaciones del nuevo gobernante. Tenemos que ser capaces de generar esperanzas, de fuera de nosotros nadie lo hará.

*Sociólogo.