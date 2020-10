Gente comprometida con su entorno

Si bien es cierto que la situación actual nos ha cambiado la vida a todos los seres vivos en múltiples circunstancias, es de admirar a muchas personas que entienden que a pesar de las dificultades y la escasez de trabajo y alimentos, tienen claro que salir a la calle y ver decorado y reverdecido su entorno, les genera una sensación no solo de esperanza, sino de empoderamiento para decirle sí al cambio y al enriquecimiento visual, espiritual y físico. Fui invitada a visitar la Loma del Marión, un cerro que ha sufrido graves problemas de invasión, desforestación, deslizamiento de tierras, problemáticas sociales, etc., el barrio Nueva Granada y los aledaños, han padecido de delincuencia, ociosos, viciosos, repercutiendo negativamente en la calidad de vida de este sector. Y me encuentro con Siorelis Martínez, una líder de Acción Comunal, Guillermina y Óliver que se han empeñado, tocando puertas y apoyados por la comunidad en recuperar un paraíso forestal en medio de la incertidumbre. Una calle completa, decorada en su muro de contención artísticamente con murales alusivo a la flora y fauna de la zona. Es un punto de encuentro obligatorio para los que deseen visitarlo. Sus habitantes salen a pasear, hacer ejercicios, y a los niños se les hacen talleres de pintura y en la noche de ayer se les pasó la cinta Wally, claro está, guardando distancia con las medidas necesarias. Transformando con ejemplos nos da oportunidad al cambio y al disfrute. Así mismo en Villa Rosita, la Junta de Acción Comunal inauguró la primera fase de su parque ecológico infantil, elaborado con material de reciclaje de residuos de construcciones, logrando la recuperación de una zona verde y un área de diversión para los habitantes, donde se pueden apreciar animales silvestres que se asemejan a los que tienen en su hábitat. Poco a poco, no importan las circunstancias, la gente quiere el cambio y este empieza desde casa, desde el umbral, es por ello que todos unidos debemos comprometernos a una ciudad limpia donde el verde florezca y la basura desaparezca. No es fácil, pero pequeñas cosas van haciendo la diferencia. También es el ejemplo de la brigada ambiental de Bocala, incansable por la recuperación de las zonas verdes, a diario con dedicación y sueños verdes nos motivan con su trabajo constante e invitando a que actuemos en pro del cuidado y embellecimiento de los barrios. Frente a la iglesia de Bocagrande en el paseo peatonal se ha convertido una zona obligada de visitantes de todos los barrios, que sienten la diferencia y aprovechan sus tardes para recrearse en medio de la naturaleza. Cambiemos la cara a Cartagena. Por una ciudad saludable y libre de basuras.

*Escritora.