En nuestra sociedad en general y en muchas profesiones, como la mía, en particular, la seriedad es algo que se valora mucho. De un político, un abogado, un economista o un profesor se espera que sean gente seria, esto es, gente que se tome en serio tanto su trabajo, como a sí mismos y que se comporten en público y en privado de un modo acorde con ciertos criterios formales de respetabilidad que implican no hacer bromas, hablar y gesticular de un modo comedido y procurar evitar cualquier actitud que pueda ser considerada, por humorística, de escasa confianza: los hombres inteligentes son serios.

Mi opinión personal, que no tiene más valor que el que ustedes quieran darle, es que la forma de pensar expuesta es un valiente montón de tonterías. Asociar la seriedad con la inteligencia es como asociar los pantalones apretados con las nalgas firmes. La realidad es que muchas veces, en ambos casos, se recurre a lo primero para ocultar la inexistencia de lo segundo. No es a la seriedad a la que acostumbra a ir unida la inteligencia, sino al humor. Pues al no ser este otra cosa que la capacidad de encontrar absurdos en nuestro día a día y exponerlos para placer propio y ajeno, normalmente las personas que son capaces de desarrollarlo acostumbran a tener unas capacidades de observación y reflexión, de inteligencia, en definitiva, superiores a la media.

Por el contrario, no es raro que aquel que se sabe tonto o que lo es tanto que ni tonto se sabe, acostumbre a esconder sus limitaciones detrás de una fachada de seriedad en cumplimiento del dicho de que más vale callar y parecer tonto, que hablar y demostrarlo. No estoy haciendo apología del bufón, pero sí que defiendo que las personas dotadas de un poderoso sentido del humor (y este siempre empieza por burlarse de uno mismo), acostumbran a ser más inteligentes y, muchas veces, también mejores personas.

Ser serio no me hace mejor profesor o político. Ser serio lo que suele esconder es falta de inteligencia. Del mismo modo, tener sentido del humor no consiste en reírse como un pazguato, ni mucho menos reírse de los demás. Eso suele ser más bien simpleza lo primero y mala educación lo segundo.

Busquen, por tanto, a abogados, profesores y políticos con capacidad de reírse de sí mismos y de todo lo que les rodea, aprecien el sentido del humor, valórenlo porque no es otra cosa que la forma en la que la inteligencia se muestra del más civilizado de los modos.