La más reciente propuesta del gobierno Petro de articulación de los jóvenes de la Primera Línea como gestores de paz, es una iniciativa de Justicia Restaurativa que no está pensada para reemplazar la tradicional (pues seguirían vinculados a sus procesos) y que responde sin duda a una forma distinta de asumir los conflictos y de repensar la colectividad sin un enfoque exclusivo de castigo. “Esta visión de justicia se acerca más al ciudadano, pues indaga sobre el origen del conflicto, el impacto de este sobre las víctimas y la comunidad, identifica esas necesidades que surgen de la confrontación e impone una obligación de reparación del daño” (Van Ness & Strong, 2010). ¿Preferimos ver a estos jóvenes en la cárcel que reparando y construyendo? Estimado lector: permítanme una analogía. Dos Niños de distinto hogar deciden rayar una pared en su casa pese a que sus padres les han dicho que no es correcto. Una madre estalla en ira, lo castiga y encierra en su cuarto, para luego ordenar a su empleada que limpie el desastre. La otra madre, conversa con el niño, mostrando su enojo y le exige restablecer la pared a su estado anterior, limpiándola y pintándola; así como socializar su experiencia con sus amigos. ¿Qué es más formativo para un individuo? ¿Con qué clase de justicia se identifica? Así mismo, me sorprende una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía y especialmente de la oposición (gestores de desconfianza) sobre si van o no a tener un salario por este trabajo; situación que ha sido negada en principio por el ministro del Interior: “Jóvenes, campesinos, líderes sociales, que sean declarados como gestores de paz, no recibirán un sueldo o salario”. Y me sorprende porque no veo que se rasguen las vestiduras con los múltiples indicios de malversación de los recursos públicos destinados a la paz en el Gobierno Duque.

Según declaraciones del actual contralor general de la nación, existen serias irregularidades en 115 proyectos, con aprobación de más de un año, donde se han hallado contratos de prestación de servicios ineficientes, pago de anticipos sin avance alguno en la ejecución e incluso incumplimiento de la garantías contractuales, entre otras.

Han desaparecido los dineros destinados para la paz y lo que los llena de escozor es que los mismos que les hicieron control político y constitucional en las calles a partir de la protesta social; sean personas a las que se les permita suspender su captura, mientras cumpla con compromisos concretos dirigidos a construir desde la institucionalidad la paz que tanto anhelamos.

Creo que lo que realmente les incomoda es que no se criminalice la protesta social. ¡Todos los colombianos deberíamos ser gestores de paz!

Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y

máster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.