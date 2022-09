Gio Urshela y Nolan Arenado, con guantes mágicos

Nolan Arenado es quizás el tercera base más completo de la MLB, su guante es su gran fortaleza, sumado a que ha ganado un total de cinco ‘Guantes de Platino’, cuatro ‘Bates de Plata’ y varios reconocimientos por su defensa y su bateo. El veterano cubanoamericano es poco mediático, y no se le da la suficiente importancia a su trabajo en las Grandes Ligas.

En las últimas 10 temporadas en la Gran Carpa tiene un promedio ofensivo de .289, y un total de 298 jonrones. Revisando las estadísticas de avanzada en cuando al fildeo, Nolan Arenado y Giovanni Urshela, no tienen competencia con el guante en la “esquina caliente” en la variable UZR.

¿Qué significa UZR? Esta variable es una estadística defensiva avanzada mediante la cual se mide la contribución en salvar carreras de un jugador por encima, o por debajo de otro jugador promedio, en su posición. (Ultimate Zone Rating In Runs Above Average). La lectura se mide en el número de oportunidades que tiene cada jugador en no permitir, o “salvar” carreras a la defensiva.

Urshela y el cubanoamericano tienen un UZR de 11.5, lo que los constituye en los mejores en su posición. Para que tengamos una idea de lo que es esta variable, al compararlo con otro tercera base como Manny Machado, el dominicano tiene un UZR negativo de -2.5. Esta variable es un poco compleja para poder analizarla, pero últimamente ha sido determinante para el premio del ‘Guante de Oro’ de ambas Ligas, Americana y Nacional.

En el año 2020 el colombiano estuvo nominado al ‘Guante de Oro’ en la Liga Americana, pero no se lo dieron porque su inmediato competidor, Isiah Kinner Falefa, tenía un UZR por encima del promedio y por esta causa se le otorgó el galardón al hawaiano. Este año las cosas para Gio están en otro nivel, el cubanoamericano Nolan tiene un total de 13 errores, en 122 juegos en la tercera almohadilla, y el colombiano tiene un total de 5 ‘pifias’ en 123 juegos. Aunque la cifra de errores no ayuda mucho si la contribución para el equipo en carreras salvadas a la defensiva, es mucho mayor, de seguro que se le otorgará el premio al que tenga los mayores números, sumando esta variable, que los scouts y los mánagers están introduciendo para otorgar este galardón.

Como decía en un principio, este año ambos tienen un UZR igual, de 11.5, pero el colombiano tiene menos errores y su participación en jugadas de doble play es de 25, y las del ‘cubiche’ son de 39. No puedo afirmar que este año también esté nominado el cartagenero al “Golden Glove”, pero su destacada actuación con el guante sigue siendo prenda de garantía en la “esquina caliente” de cualquier equipo de las Grandes Ligas. ¿Lo veremos el año que viene en los Yankees? Amanecerá y veremos.