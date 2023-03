En esta semana se produjeron dos hechos que parecen mostrar un giro ideológico y estratégico del Gobierno: la salida de tres miembros de su gabinete y el llamado del presidente a un gran acuerdo nacional.

Sobre lo primero, se puede señalar lo feo: la forma en que fueron despedidas las ministras de Cultura y de Deportes -en el gobierno del cambio y del empoderamiento de las mujeres-, pues a diferencia del exministro Gaviria, a quien no sólo parece se le informó previamente, sino, además, se le invitó al día siguiente a almorzar en palacio, a las exministras se les dio un despedida de tercera: “Me hubiera gustado que el presidente me lo dijera personalmente y mirándome a los ojos”, dijo Patricia Ariza; lo bueno, para el Gobierno, que se libera de un ministro incómodo, cuyas opiniones y actuaciones socavaban la cohesión y la disciplina interna, y lo bueno, para el exministro, que recupera oxígeno político, pues había estado cuestionado y graduado de villano-oportunista cuando entró al Gobierno y hoy sale con la imagen de presidenciable-moderado, que no negocia su honestidad y coherencia política. Y lo malo: que el presidente parece optar por reforzar y endurecer el sector más radical e ideologizado de su gobierno y debilitar al sector moderado y técnico.

Sobre lo segundo, se puede -igualmente- señalar lo feo: que se comunique un acuerdo nacional con los partidos políticos, al tiempo que se informa de la crisis ministerial, lo que manda un mensaje ambiguo –cierto o no– en el sentido de que el acuerdo no es sólo programático, sino también burocrático (mermelada). Lo bueno: que el presidente renuncia –por lo pronto– a la democracia plebiscitaria, al populismo y a las movilizaciones para impulsar sus reformas y opta por reforzar la institucionalidad, el respeto por la independencia del legislativo y el diálogo y la concertación con quienes disienten o se oponen, lo cual fortalece, sin duda, la democracia representativa y deliberativa, y legitima las urgidas y necesarias reformas sociales.

Y lo malo: que en el panorama de los grandes debates nacionales el discurso de la centroizquierda esté disperso en algunas voces del Congreso o esté diluido o cooptado por el discurso gubernamental o en silencio, un silencio absolutamente inexplicable, como el del nuevo partido “dignidad y democracia”.

Post scriptum: el debate propuesto por Petro a Bukele plantea un falso dilema seguridad-educación, porque la seguridad no excluye el derecho a educarse o viceversa. Lo primero, garantiza la vida y la integridad, y lo segundo, la igualdad de oportunidades. El debate en el Salvador es “seguridad vs. derechos humanos” y en Colombia “seguridad vs. paz”.

*Profesor Universitario.