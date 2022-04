Una investigación de La Silla Vacía reveló, la semana pasada, cómo los Blel y los Montes, bajo la batuta de los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel y William Montes, respectivamente, usaron la Gobernación de Bolívar para ganarse cinco sillas en el Congreso y coronarse como poderosas fuerzas políticas de este departamento.

El primer ingrediente de la victoria fue el uso de la contratación pública a cambio de votos. Una fuente que conoce las movidas políticas de Bolívar le dijo a La Contratopedia Caribe que parte de los $194.142 millones para infraestructura educativa influyó en el abultado caudal electoral.

Aunque no es fácil probar la relación de esa plata con las campañas azules, sí hay nexos entre las obras y los resultados del 13 de marzo. En 10 de los 11 municipios beneficiarios, los conservadores fueron la principal votación al Senado. Solo en San Martín de Loba quedaron por debajo de los liberales por una mínima diferencia. En Cámara fueron la principal fuerza electoral de esas 11 poblaciones.

“Presentar y jalonar ese tipo de proyectos fue clave para que los alcaldes pusieran a sus estructuras a votar por los candidatos de la casa Blel”, contó La Silla Vacía. De hecho, un dirigente político le reconoció a ese medio haberle reclamado a varios alcaldes porque no votaron por sus candidatos. No lo hicieron –dijo– porque pesó la presión por las inversiones en infraestructura.

La vinculación de líderes barriales a la Gobernación, a través de órdenes de prestación de servicios (OPS), fue el segundo elemento de la receta electoral. Si bien los contratistas no tienen prohibido participar en política y esas vinculaciones no son ilegales –siempre y cuando no se compruebe que se usan para servicios distintos a los contratados–, las OPS sí muestran cómo los Blel y los Montes buscaron asegurar parte del recurso humano que mueve votos en Cartagena y los municipios con la administración departamental.

El tercer ingrediente de la estrategia fue la activa participación en política de funcionarios del Departamento, pese a estar prohibida por ley. Uno de ellos le dijo a La Silla Vacía que se movía por su candidato porque “todo el mundo” estaba en campaña. Ese apoyo era, incluso, notorio con la publicidad electoral de los vehículos, parqueados cerca al edificio de la Gobernación.

Ahora, con todo este poder acumulado, los Blel y los Montes intentarán recuperar en 2023 su injerencia en la Alcaldía de Cartagena. Una competencia desde ya reñida porque en esta capital ya dan por hecha la candidatura del exgobernador Dumek Turbay, otro peso pesado de la política departamental. Además, hay expectativa por un posible candidato del movimiento del alcalde William Dau, quien con una campaña barata y moviendo las redes sociales ganó contra todo pronóstico en 2019.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe