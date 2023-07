De la Enciclopedia Britannica: “Existe la distinción clásica entre gobiernos según la cantidad de gobernantes: aquel ejercido por un solo hombre (tiranía), por una minoría (oligarquía) o por la mayoría (democracia)”. La frase trillada: “La democracia es imperfecta, pero no hay otra mejor”. Sin embargo, si una persona desea mantener sus hábitos personales y su vida en completo secreto, preservar su intimidad y evitar ser cuestionada, lo primero que debe hacer es evitar convertirse en una figura pública. Quien asume el riesgo de ser líder, debe tener en cuenta que el éxito no existe en primera persona y la derrota siempre caerá en ella. La democracia colombiana está atomizada y en riesgo. Pep Guardiola encarna al líder que escoge un equipo y triunfa. Él sabe que tiene una insignia que proteger y unos hombres que formar. Aaron Boone (Yankees) igual, lo sabe, pero por alguna razón no ha podido ejercer el liderazgo suficiente. En 1996, Peter Drucker, en su libro “La administración en una época de grandes cambios”, elige ejemplos del béisbol, fútbol y el tenis en doble, para explicar cómo las empresas consiguen sus logros. Demostró que jugar al tenis en pareja es lo más cercano a conseguir el triunfo, porque la debilidad del uno era suplida por la fortaleza del otro, y viceversa. Igual, cada deporte y organización requieren hombres idóneos. Traigo esto a colación porque los colombianos llevamos entre escándalos y remezones, un gobierno que no termina de conformarse y, por el contrario, como Boone, debe traer de la triple AAA jugadores que aún no están preparados para las Grandes Ligas. Son muchos los ministerios (me atrevo a decir que todos) que parecen estar bajo la ketamina (un anestésico disociador), no engranan y cada uno por su lado habla al vacío y solo se escucha el eco. Los colombianos no queremos tumbar al gobernante, necesitamos alguien que gobierne para todos. “Con la vara que mides serás medido”, frase como despidió el presidente Duque de palacio al presidente Petro, o sea, serás víctima de tu propio invento. Como escribí en otra columna, por fortuna Dios me dio vida para ver el primer gobierno de izquierda en Colombia, nunca le hemos deseado el mal, por el contrario, si le va mal nos va mal a todos. Pero el paso infinito del caminante, como Joe Arroyo, nos ha mostrado que las cosas van por la trocha y no por la autopista del orden y el objetivo propuesto. Estamos viendo destruir lo bueno que se había conseguido sea poco o mucho, y tratar de comenzar de cero como Adán. Y, para terminar, por ahora, cito la frase de Julio César, traída por Santiago Vargas en su última columna “Alter ego”: “Yo, que gobierno tantos hombres, no soy capaz de gobernarme a mí mismo”; ¿que tantos hombres gobierna? En 10 meses después de asumir el cargo, cada día son más los que se sienten decepcionados. ¡Tiempo! Eso haría un buen manager. A diferencia de Boone, Pep Guardiola va poco a poco, no importando las estrellas va cohesionando el equipo hasta el triunfo final.