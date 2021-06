Golpe a la democracia

“No es cierto lo que están diciendo, ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría y mucho menos decir que es burocracia que se va a entregar a la Procuraduría, lo que se pretende es que al dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...)”, fueron afirmaciones de la actual procuradora General de la Nación; quien ha sido fuertemente cuestionada por el proyecto de reforma al código disciplinario que se tramita en el Congreso. Con el ánimo de comprender en qué consistían estas acusaciones tan inmerecidas para dicha funcionaria, me di a la tarea de revisar el proyecto con el código actual en mano; y contarle querido lector en qué consiste dicha reforma. Resulta que, se insiste en una competencia privativa de la Procuraduría para investigar y sancionar los servidores públicos de elección popular, aumentando las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad general. Lo que en algunas ocasiones se ha denominado muerte política. Introduce un listado de facultades jurisdiccionales como: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones las cuales pueden realizar sin necesidad de orden judicial. Y para finalizar le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses “para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de la sala disciplinaria que se debe conformar privilegiando el mérito y modificar el régimen de competencias internas de la Procuraduría General de la Nación, así como para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión con el fin de garantizar la implementación y aplicación del procedimiento que se crea en esta ley”. Es decir, esta ley le entrega la Procuraduría al presidente. Recordemos que tenemos obligaciones internacionales de protección de los derechos políticos, los cuales según la Corte Interamericana, la sanción de inhabilitación para quien fue elegido en un cargo de elección popular no puede ser impuesta sino a través de una condena penal en firme y no por la vía administrativa; ya que según lo dispuesto por el artículo 23.2 de la Convención, cuando se trata de una restricción de los derechos políticos por vía de sanción debe: a) existir condena; b) que dicha condena sea impuesta por un juez competente; y c) que la sanción proceda de un proceso penal. Sin duda este proyecto debilita la democracia.

*Abogada. Especialista en Derecho Constitucional. Magíster en Derecho Empresarial y Contractual.