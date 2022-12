“Gracias, concejales”

Se acerca la Navidad, tiempo de amor y de paz y parece que ya entre el alcalde de Cartagena, William Dau, y los concejales se dan señales de reconciliación. Por lo menos eso podemos ver con los detallazos entre la mayoría de los integrantes del cuerpo edilicio y el burgomaestre. Concejo de película

Sin ningún reparo le dieron el permiso al mandatario para viajar por más de 10 días a Estados Unidos, este último, como nunca, en un mismo día subió dos videos en sus redes sociales para tener una cortesía con todos aquellos que hasta hace poco no bajaba de malandrines.

En el primero, aprovechó para agradecerles a los cabildantes que no dejaron que una concejala, al parecer por un interés personal, le pusiera trabas al contrato de vigencias futuras de alumbrado público. “Para que no digan que solo sé pelear con los concejales”, dice al principio. Y finaliza: “Para que vean, tu papá también te quiere”. Ese “también”, sin duda, es para ellos. Concejo en crisis

Instantes después, en un segundo video, vuelven las muestras de agradecimiento: “Para que vean, este es el otro William Dau, el otro Tractor, dando por segunda vez en un día, gracias a unos concejales. ¿A quiénes? A los 11 concejales que votaron favorablemente para mi viaje a los Estados Unidos en plan de trabajo...”.

Contrario a lo que ocurrió el año pasado cuando tuvo que pedir vacaciones para poder viajar a una convención anticorrupción de la ONU en Egipto, pues aquella vez el Concejo no le dio permiso; ahora sí hubo luz verde.

Uno no sabe cuánto tiempo más, antes de que acabe el periodo, durarán los guiños entre este “otro William Dau” y estos “otros concejales”, lo importante es que ojalá sirva para que Cartagena sea “otra”. Dau vs. Concejo

Hay que empezar a agradecerles también a aquellos que están diciendo que no van más, que no quieren seguir en ese recinto un periodo más, a los que llevan años pescando OPS, a aquellos que solo van a calentar la silla y no proponen nada de servicio para la ciudad.

Es vergonzoso que varios de los concejales llegan a una sesión, dicen “presente” y en menos de lo que canta un gallo se van sin presentar ninguna excusa válida. Qué sabroso ganarse la plata de esa manera: son $469.766 por sesión. Concejo: con ‘c’ de circo

La presidenta del cabildo, Gloria Estrada, regañó a estas personas sin dar nombres, advirtiéndoles que no les iba a pagar; sin embargo varios de ellos la tiraron al agua. “Usted que dirige la orquesta y que hoy está diciendo que no va a pagar, usted se levanta de su silla también y deja esto aquí solo a veces, doctora Gloria. Entonces todos esos comportamientos, que también hago yo, pues son malos”, dijo el concejal Rodrigo Reyes.

¿No es esta otra manera de saquear a Cartagena? Es una burla. Concejales faltones

Vale la pena preguntarse: ¿De verdad hay algo que Cartagena deba agradecerle a este Concejo? Los leo. Pierde Cartagena

*Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz