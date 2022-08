Grafitis: arte o vandalismo

El profesor Armando Silva en su libro El Grafiti: Una ciudad imaginada publicado por la Universidad Nacional de Colombia hace ya 25 años, analizó el fenómeno de la escritura en los muros de las ciudades. En sus tesis de entonces, planteó que los mensajes que aparecen en los muros son de carácter político y en los baños son poéticos y de humor. Lejos estamos hoy en día de lo que motivaba a los “escritores espontáneos” de finales del siglo pasado - de los años 90 - que los utilizaban como medio visual para expresar públicamente sus sentimientos políticos y amorosos.

En la actualidad, cualquiera compra un aerosol de pintura y en vez de compartir un mensaje o un sentimiento, descarga su rabia, malestar o deseo de visibilizarse en una pared, muro, puerta o monumento no solo para protestar sino como una supuesta forma que dé cuenta que “yo estuve aquí”. Es lamentable ver cómo el arte del grafiti que aún vemos en algunas calles de Getsemaní se ha transformado en una forma de deterioro y simple mugre.

Unos ponen su firma o iniciales a manera de posesionarse de ese espacio y sentirse dueño de lo ajeno; otros como insulto porque no se atreven a confrontar a su enemigo o a quien de alguna manera lo invisibiliza; otros incluso como mensajes para sus cómplices o compinches de delitos. No se respetan templos, iglesias, monumentos o casas; todo se hace a escondidas porque son conscientes de que no se debe hacer, pero les atrae la ilegalidad, ese ventajosísimo tan colombiano que hace que no se respeten las normas o se realice un cruce no permitido o una contravía o un parque encima de un anden porque no hay un policía y mientras no me cojan, lo puedo hacer.

¿Qué pasó con el respeto por los demás, con el deber ciudadano, con el amor por todo aquello que es nuestro y que se ha construido con nuestros impuestos para el beneficio y disfrute de todos? Los aerosoles son costosos y su valor se podría usar para el disfrute con amigos, para ir a cine, a un parque o comer algún antojo. El abandono de lo estético, de la belleza, de la limpieza y del disfrute del paisaje urbano parece que desaparece por ese deseo vandálico de demostrar que yo puedo destruir y con eso demostrar que existo y soy importante al hacerme visible para mí y mis amigos, así esa visibilidad sea anónima y ajena para la gran mayoría. Cuando el grafiti es arte lo celebramos, pero cuando es simple vandalismo debemos rechazarlo y ojalá castigarlo. Basta ya con vandalizar la ciudad con este tipo de expresiones individuales sin sentido, con desprecio por la estética e irrespeto con esa gran mayoría que sí queremos nuestra ciudad y buscamos conservarla.

*Amigos del MAC.