¡Grito de Libertad!

Hay una imagen de la dictadura de Franco en España, donde se veía un prócer de aquella época hablándole a una multitud y diciéndole: “Tienen que elegir entre nosotros o el caos”. Y la gente gritaba: “El caos, el caos”. Y entonces el prócer decía: “Da igual, también somos nosotros”.

Ese es el secuestro de la política, cuando los mismos que son el caos, son también la solución al caos. Y así ha estado por casi dos décadas Cartagena: secuestrada por la dictadura de unas maquinarias políticas; ellos han fabricado las circunstancias, para después presentarse como la solución a esas circunstancias. Por ejemplo: han hecho feria con los recursos destinados a la alimentación escolar de cientos de niños que no pueden aprender a multiplicar porque el ruido de sus estómagos no los deja, pero ellos decían que la educación iba a ser su prioridad. Han hecho piñata con la plata de salud, pero ellos decían que tendríamos salud de calidad. Se han repartido la inversión social como en un juego de naipes, pero ellos decían que acabarían con la pobreza. Han creado toda una estructura para saquear el presupuesto a punto de burocracia y contratos, pero ellos decían que “los corruptos iban a temblar”.

Lo que jamás esperaron fue que la ciudadanía se levantara (así como se levantaron los lanceros de Getsemaní), y gritaran: ¡No más! Por eso están peleando como gato bocarriba los casi 8 billones de pesos de un presupuesto que ya debían tener más que distribuido; además de los 10 billones de pesos que giraría la nación para los mega proyectos que se avecinan. Y qué decir del feudalismo institucional en el que a cada secretaría le ponen nombre y apellido. Pues obvio, esa es la única forma que tienen para recuperar con intereses, los astronómicos recursos invertidos en campaña. Pero esa platica... se perdió.

Sé que existen dudas frente a la viabilidad del programa de gobierno del alcalde electo, pero no me digan que es preferible continuar con programas de gobierno muy bien estructurados, pero con los que se roban a pedacitos la ciudad. No me digan que es preferible tener claro cómo le entra y le sale el “agua al coco” a la Secretaria de Hacienda pero para apropiarse de nuestros impuestos. No me digan que es preferible tener en funcionamiento 9.000 OPS, pero de las cuales 6.000 son para pagar favores burocráticos... Por eso el gran desafío que tenemos ahora, es hacer un esfuerzo colectivo para blindar la institucionalidad, para hacer respetar el valor de lo público y para rodear al alcalde electo en la construcción de una hoja de ruta sostenible y acorde a las necesidades de la ciudad.

Cartageneros: si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril... antes de nada, volveremos al yugo de nuestros verdugos.