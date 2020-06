Guerras y mentiras

En el decenio del 2000, en los periódicos de la capital y uno que otro de provincia, ciertos columnistas se empeñaban en promover una guerra contra Venezuela y especialmente contra el presidente Hugo Chávez.

En una columna de mi autoría: “Los Guerreros andinos”, combatí a esos columnistas que ansiaban ese conflicto, por cierto desigual (*), contra Venezuela. Siempre hemos defendido la paz en cualquier lugar del planeta. Argumenté: “Otra razón para estar contra esa absurda guerra tiene que ver con nuestra Cartagena, que es una ciudad estratégica pero vulnerable; puerto marítimo y fluvial, con una Base Naval en zona residencial, zona industrial que incluye una de las dos refinerías petroleras del país. Esas características hacen de Cartagena el primer objetivo a destruir en el momento de cualquier guerra con otra nación, no sucede lo mismo con otras ciudades: Pasto, Cali, Medellín o Bogotá. También las hay de carácter histórico y por tanto es menester recordarles a los guerreros andinos que en la lucha por la independencia, en la historia real y no en la maquillada, el libertador Simón Bolívar a la cabeza de sus fuerzas vino al territorio de Nueva Granada a independizarnos del Imperio español. Y para ello no contó con el apoyo de las gentes andinas del virreinato. Esa región en forma atávica ha sido proclive a los imperios, de allí su cohabitación en claro contubernio con los imperialistas de turno. Por ello en plena campaña Bolívar con sabiduría sociológica optó por dictar el Decreto de “guerra a muerte”. En un conflicto bélico con Venezuela los guerreros andinos no sufrirán las consecuencias del ataque con misiles u otro tipo de armamento por no estar en lugares vulnerables. Cartagena sería blanco preferente. A la vez los promotores de la guerra, en las primeras de cambio pondrán pies en polvorosa refugiándose en la Embajada norteamericana para salir cuanto antes del país en medio de la guerra”.

Hoy en junio de 2020 se promueve otra vez la guerra contra Venezuela por los andinos obsecuentes al imperio. Seguramente hacen cálculos de que tropas extranjeras encabezarán la guerra y todo podría ser fácil. Olvidando que: “Las guerras se sabe cuándo empiezan pero no se sabe cómo terminan”.

MENTIRAS. La polarización en el país ha generado una cáfila de seguidores de Joseph Goebbels el propagandista de Adolfo Hitler. Ahora, en la matriz mediática, sin escrúpulos utilizan su impúdica prédica: “Repetir una mentira mil veces la convierte en verdad”. Es increíble comprobar que tales contradictores políticos no les incomoda aparecer como seguidores de Goebbels; ese abominable criminal nazi.

(*) En esa época Venezuela estaba mejor armada que Colombia.