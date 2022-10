Consejo no pedido. El presidente Gustavo Petro, quien comenzó recorriendo el país, conoce como pocos las regiones y sus serios problemas. ¿No sería obvio que se siente en su gabinete y ejecute con un equipo de gobierno idóneo, que además cada uno de estos ministros conozcan la cartera que regentan? Ejemplo, el canal del Dique debe seguir su curso, la región lo necesita a gritos.

El drama de los ciudadanos es el día a día. Lo que necesita son soluciones y sabemos que no se dan por arte de birlibirloque sino con acciones concretas y una guía clara con un buen faro. Ya hay proyectos que venían andando con relativo optimismo y éxito.

Su cerebro funciona a mil, vemos que a cada instante trina y trina muchas ideas; Moisés Wasserman le temía a su visceralidad, yo le temo a su falta de implementación. No quisiera estar en el corazón y piel de sus seguidores, tanto esperaron gobernar que no ven para dónde vamos.

Este es el consejo. El presidente Petro se encargó de acortar los 100 días de gracia. Quítele el pie al acelerador del vehículo, dado que la carrera solo trae cansancio y genera incertidumbres. Querer cambiar todo en tan poco tiempo, puede generar un estallido en el que nadie gana. Solo por citar 3 de las reformas de contenido económico: tributaria, agraria y de la salud, son tales las cifras económicas que están en juego que me recuerda otro adagio: “La ambición rompe el saco”. Hoy quienes aportan al fisco nacional están en la incertidumbre si seguir trabajando para perder dinero y pagar impuestos. “Si los ricos fueran los enemigos, todos fuéramos pobres”.

Reforma agraria, escribió Andrés Valencia Pinzón el 5 de octubre en La República: “Lo que sí es cierto es que Petro no necesita comprar tanta tierra. El gobierno de Iván Duque dispuso en el fondo de tierras 1.7 millones de hectáreas, esto quiere decir que faltarían 1.3 millones para llegar a la meta de los 3 millones (que vence en 2028) del Acuerdo de Paz”. El costo de comprar las hectáreas necesarias para repartir, además de tortuoso jurídicamente e ineficaz ya se viene cumpliendo el plan del gobierno anterior. No todo es malo de los gobiernos anteriores.

Reforma de la salud: onerosa y peligrosa. “¿Qué debe estar pensando el actual ministro Alejandro Gaviria en educación que duró 5 años en el gobierno de Santos como ministro de salud?”. Él sabe que el sistema de aseguramiento de la salud necesita ajustes en calidad y recurso humano, pero regresar al estatismo puro puede desembocar en la quiebra del sistema.

Por último la reforma tributaria. No recuerdo un presidente que en menos de 24 horas haya presentado una sin haberse discutido el presupuesto de la nación al cual se le sumó una cifra no menor; y tampoco vi tamaña osadía, presentar la RT, sin haber presentado el plan nacional de desarrollo del gobierno. Los destinos del dinero a recaudar, deben estar en el plan de gobierno o si no corre la suerte de tener que llegar a la Corte Constitucional; y, si realmente no coinciden las cifras y su destinación con el PNG, la reforma puede caer en la inconstitucionalidad. Los jueces la tienen difícil desde ahora y deben estar viendo los toros en barrera no en contrabarrera. Lo primero es primero.

Con solo mencionar estas 3 reformas que hablan de billones de pesos, puede estallarnos a los 50 millones de colombianos en la cara. Gobernar es sentido de sensatez y coordinación; nadie está pidiendo el cambio inmediato. Queremos el cambio, sí. Pero no así.