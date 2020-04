Aparte de los enfermos y muertos que ha ido dejando la crisis sanitaria, desde que apareció en el panorama médico mundial, uno también debería lamentarse por los familiares y amigos habladores; esos que deben reprimir sus ganas de opinar de todo, por la obligación de confinarse en las cuatro paredes de sus respectivas casas. Allí no siempre tendrán ganas de hablar con las mismas caras y repetir las mismas peroratas cotidianas.

Por supuesto que (por lo menos en la Región Caribe) todo el mundo tiene ganas de volver a salir, para encontrarse con sus amigos y compañeros de trabajo, con el ánimo de contar y escuchar anécdotas sobre el encerramiento; o sobre las películas y libros que hubo que revisar, para reducir un poco los ataques de la mente y su artillería de deseos y expectativas.

Pero me refiero a esos amigos y familiares, para quienes el hablar es tan vital como las tres comidas diarias, el oxígeno que se respira, el agua de beber o el intercambio de fluidos durante la íntima compenetración de los cuerpos.

Ellos opinan sobre todo. Y no solo eso: el universo los dotó de una memoria infinita en la que caben recuerdos e historias politemáticas con sus pelos y perendengues.

Conozco varios así. Algunos son tan supremamente interesantes que lo mejor que uno puede hacer, cuando están hablando, es cerrar el pico y parar la oreja con el fin de disfrutar hasta la mínima sílaba que pronuncien en sus monólogos.

La mayoría es lo contrario: de vez en cuando siente uno que cometió un terrible desacierto con haberles picado la lengua, puesto que de ahí en adelante lo que vendrá será una verborrea incontenible y monótona, semejante al zumbido de un moscardón, cuyo punto final se ve tan lejos como el de la actual cuarentena.

Con ambos especímenes se puede hablar por teléfono o chatear por Whatsapp, y los resultados serán los mismos: la conversación podría ser un apasionante intercambio de ideas o una tortura de esas que merecen hacer parte del sacro repertorio del Santo Tribunal de la Inquisición.

Para quienes prefieren el silencio como la mejor manera de estar en el mundo, me imagino que este confinamiento será para ellos la tierra prometida que Moisés no pudo ver. Tal vez les preocupen su situación laboral o las diligencias que hacían parte de su rutina diaria; pero tener que hablar, o aguantarse a un hablador sin gracia, es casi seguro que no ocupe ninguna de las páginas de su agenda personal.

Dice el escritor checo Milan Kundera, en “El libro de la risa y el olvido”, que la verdadera historia de las relaciones humanas se reduce a una lucha encarnizada por la conquista del oído del otro. Como quien dice: no es tan cierto aquello de que nos encanta conversar. Lo que en realidad nos gusta es que nos escuchen.