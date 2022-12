Dicen que los sueños cuando se persiguen se hacen realidad y todo lo que deseamos de corazón llega hasta nosotros reflejado en alguna circunstancia. Es otra de las bienaventuranzas que sin distingo de creencias nos cubre a todos. Al igual no hay que desearle mal a nadie porque todo ese sentimiento de ira y maldiciones se revierte. Hoy les voy a hablar bonito porque estamos en una época bella, las luces nos envuelven, los villancicos nos animan, los detalles nos enamoran y estamos obligados sí o sí a agradecer en vez de vociferar cosas negativas y si a eso le adiciono en busca de la paz y reconciliación a través de la resiliencia, va llegando a nuestro corazón un cántico de alabanza y loa por continuar con vida. Que tire la primera piedra el que esté libre de algún pensamiento o acto torcido o como hemos aprendido, el que esté libre de pecado. El ser humano es el motor esencial para que las cosas se den cuando se planifican, es por eso que debo hablarles de la ciudadanía en general en la ciudad de Cartagena y esto nos incluye a todos sin excepción. Empezaré por nuestro alcalde y nuestro Concejo de Cartagena y no lo haré ni en tono de burla ni ofensivo, porque ese lenguaje en vez de edificar es un detractor que nos lleva al abismo, nos va empujando sin piedad hacia el despeñadero hasta pulverizarse. Si estas autoridades que nos representan, nos cuidan, desean lo mejor para nosotros y lo único que quieren es protegernos de las cosas feas que nos puedan pasar dentro de nuestra ciudad que a su vez es la casa de cada uno, si estas mismas autoridades son como nuestros padres, para que funcionen en relación de pareja, deben consensuar de manera pertinente y no como esos matrimonios que se maltratan física o verbalmente sin llegar a soluciones y traumando el desarrollo de sus hijos porque ni se soportan o no se pueden ver. Sería muy lindo un entendimiento más objetivo entre los gobernantes, no importa si tienen diferencias, si cada cual tiene su punto de vista, si sus argumentos son válidos; todo eso es real porque antes que autoridad son personas y como tales tienen aspiraciones, pero en su matrimonio inevitable por asuntos de leyes, política, ética, estética y hasta etiqueta, deben pensar más en la ciudadanía.

Falta el 2023 un año de este gobierno distrital y sería super válido e interesante encontrar las mil y una razones para sacar adelante a la ciudad de manera mancomunada, articulada, pensada, donde cada persona sienta que la ciudad y todo lo que hay en ella le pertenece y puede gozar del usufructo de la misma, pero eso sí, a nosotros los hijos de este gobierno también nos corresponde hacer por la ciudad, cuidarla, mantenerla libre de basuras, ruido, desorden, pensamos que todos estos actos les corresponden a los demás menos a nosotros mismos, esto no es de uno ni de dos, es de comunión total y eso también se nos olvida.

*Escritora.