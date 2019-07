Hagan lo racional

Dice Victoria Camps en ‘El gobierno de las emociones’ que “...lo que mueve a actuar es la pasión, y no la razón que es impotente para excitar las pasiones y producir o prevenir acciones. La razón es inerte, inactiva, sirve para otras cosas, pero no para motivar el comportamiento”.

En mi concepto, la razón, que es el resultado de un complejo proceso cerebral en el que intervienen muchísimas variables, si bien no posee la fuerza de la pasión, sí la puede reprimir, moderar o encausar; sin embargo, no siempre es así. Por mucho que los humanos se esfuercen en no dejar ver sus pasiones, sean buenas como el amor, por ejemplo, o malas como el odio, con frecuencia se pueden percibir detrás de sus actos. Y a veces me pregunto si las autoridades, los jueces más, para quienes es imperativo proceder con objetividad, lo logran.

La experiencia vital me muestra que no siempre; que primero condenan y luego buscan la justificación, como quien busca aguja en un pajar. Hay muchísimos ejemplos, sobre todo en el mundo de la política, pero la tapa es el caso de Aquarela, un conjunto habitacional compuesto por varias torres de edificios que se empezó a construir en proximidades del Castillo San Felipe, y que se encuentra hoy paralizado. Parece ser, que como encuentran que todo está en regla, que lo que ha habido es una falta, o una torpe reglamentación, pero ya decidieron tumbarlo, y como nadie en lo local se atreve a hacerlo, han recurrido primero al gobierno central, donde tampoco, y entonces a la Unesco, para que decida por ellos.

Según comunicación interpretada (no se conoce el texto original), la organización multilateral ha concedido un plazo de dos años para su demolición, haciendo énfasis, no obstante, en un mejor cuidado material del patrimonio so riesgo de ser listado como patrimonio en riesgo, y en su reglamentación. ¿En riesgo de qué, de destrucción, o de ser excluido de los bienes listados como patrimonio de la humanidad?

Es bueno, siempre que se pueda, tomar decisiones en el plano económico, es más racional. Por lo que vale preguntar: ¿quién paga los costos de las indemnizaciones, los de la demolición, y los de construir algo atractivo en esa zona, y en general, en los alrededores de todos nuestros monumentos? ¿Qué es mejor, expropiar toda la zona de influencia del Castillo, y demás monumentos, para embellecerla y cuidarla, o permitir que el capital privado bajo reglas claras se haga cargo? Lo construido en La Serrezuela y en Chambacú son la mejor respuesta, porque si esperamos que la Unesco lo diga y lo haga, recuerden que así no funciona la diplomacia, su lenguaje es la ambigüedad.

Pero para lograr atraer capital privado, hay que tener racionalidad económica: si la tierra es cara, hay que incrementar la densidad poblacional, reducir el estrato, y otorgar beneficios tributarios.