Hambre en Cartagena

Reunidos con el joven y brillante Jhorland Ayala García, cartagenero surgido de los estratos bajos por sus propios méritos logrando ser becado por las universidades Tecnológica y la Urbana – Champaign de Illinois, quien conjuntamente con Adolfo Meisel lograron mediante una investigación económica diagnosticar sobre la pobreza extrema y la exclusión social en Cartagena, nos indicó que debería ser la prioridad de todos los planes que puedan darse en nuestra ciudad.

¿Qué hay que hacer para que Cartagena supere la pobreza extrema?, ¿cómo hacerlo a largo y mediano plazo?, ¿cuánto sería el costo?, ¿con qué recursos?, ¿qué órgano multilateral podría hacer el cálculo? Son tantas preguntas y yo añado, ¿cuándo comenzamos?, tantos interrogantes, que si nos juntamos podríamos sacar a la ciudad de ese segundo puesto que llevamos en el ránking de niños, niñas y adolescentes en total desnutrición. Basta visitar la Ciénaga de la Virgen, la loma de Albornoz y la falda de La Popa que además viven en zonas de alto riesgo, y que miles de cartageneros no conocen. Nos dice el Dr. Ayala: “sin embargo, hoy no se sabe cuánta población vive en zonas de riesgo no mitigable”.

Se requiere de un trabajo de identificación, georreferenciación y seguimiento, que se debe actualizar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La identificación de las familias en zonas de riesgo es una labor de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo. No obstante, existe una forma indirecta de estimar la población en zonas de riesgo no mitigable en Cartagena, ¿cuáles son?

“Estimamos que 5.061 familias en Cartagena requieren ser reubicadas”. El programa “Agua Social” de Aguas de Cartagena, atendió en el 2016, a 12.363 viviendas y 49.452 personas por medio de piletas comunitarias y carrotanques.

En el casco urbano de Cartagena hay 5.061 familias para reubicar que además, se benefician de “Agua Social”.

De acuerdo con cálculos del Círculo de Obreros de San Pedro Claver (COSPC), el costo total de censar las 5.061 familias sería de $347 millones, con un costo por familia estimado el $68.500. “El costo total de reubicar las familias es de $261.260 millones”. Estas 5.061 familias podrían ser reubicadas en viviendas de interés prioritario con un costo de $261.260 millones, el 17% de los ingresos fiscales de Cartagena del 2016. El organismo encargado de este proceso es el Fondo Adaptación.

Por otro lado, 126.846 personas viven en viviendas inadecuadas. Un kit de mejoramiento de vivienda cuesta 12 SMLM, que para las 31.712 familias representarían $23.400 millones.

Es necesario que estas familias tengan una casa digna, unos accesos justos y servicios públicos básicos como agua potable y saneamiento. Al final nos concluyó el doctor Ayala, que la educación fue lo que hizo de él lo que es hoy, un ejemplo.