Si el suscrito fuese el alcalde, no lo dudaría, desde el primer día me dedicaría a tapar todos los huecos de la ciudad. Es cierto, taparlos no solo deja los mayores réditos políticos que mandatario alguno pueda imaginar, sino que también me lo agradecería mi querida madre, para que no me la recuerden tanto. Según la Asociación Cardiológica de Arjona, madrear un alcalde, cuando se agarra un hueco con el carro, es sano para el espíritu y evita ataques al corazón.

Según las encuestas, el 99% de la población detesta los huecos. Hay personas que se afectan tanto con ellos, que, en la clandestinidad de la noche, salen a taparlos con sus propias manos. Es impresionante cómo la mayoría de los conductores, en su camino al trabajo, conocen la ubicación exacta de cada hueco y los describen con el alma envenenada. En mi caso, quiero usar el magistral poema – “Besos” - de la Nobel, Gabriela Mistral, para describirlos poéticamente al cambiar simplemente la palabra “besos”, por “huecos”. Veamos qué pasa:

Hay huecos que pronuncian por sí solos/ la sentencia de un viaje condenatoria, hay huecos que se ven entre maldiciones/ hay huecos que te afectan la memoria. Hay huecos que calcinan y que hieren, hay huecos que arrebatan los sentidos, hay huecos misteriosos que han dejado/ mil carros errantes y desajustados. Hay huecos problemáticos que encierran/ una clave que nadie ha descifrado, hay huecos que engendran la tragedia/ cuantas motos por bultos se han estrellado.

Hay huecos eternos, huecos que destapan a los mal hablados/ hay huecos enigmáticos, sinceros/ hay huecos donde insultas con el alma/ hay huecos que son garajes verdaderos. ¡Coño!

Hay huecos hondos y tibios/ que palpitan en íntimos anhelos, hay huecos que en las llantas dejan huellas/ cual alcaldía inoperante cantando villancejos. Hay huecos que parecen azucenas/ por abundantes y viejos; hay huecos traicioneros y cobardes, donde madreas al alcalde a grito entero. ¿Te acuerdas del primer hueco...? Indefinible; cubrió tu faz de cárdenos sonrojos/ y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos.

¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso/ te vi encabronado gritando agravios, te vi en el aire apurado... agarraste un hueco, y qué viste después...? Sangre en mis labios. ¡Qué puto hueco!

De corazón, le recomiendo al alcalde Dau que les dedique menos tiempo a los videítos del “tractor tu-tu” y los cantos navideños de “tú papa te desea Feliz Navidad”, y más bien se concentre en tapar los huecos de la ciudad.