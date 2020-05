Historias de cuarentena

Los reportes médicos en Colombia dan cuenta de una nueva enfermedad como consecuencia de la sobre higiene de estos días: “Nos estamos destiñendo”, dijo un doctor. Sí amigo, así como lo lees. Conozco el caso de un señor que se estaba lavando la cara con tanto ímpetu y repetición que la decoloración de su nariz era evidente. Parecía una pintura prehistórica afectada por el paso de los siglos. Su nariz no era más que un dibujito tenue en su rostro desgastado. El médico, angustiado como era apenas lógico, le regañó: “Señor, le advierto, si usted continúa usando la cantidad de jabón y alcohol que se viene aplicando en su rostro, le aseguro que se morirá de asfixia. ¿Te has dado cuenta que te borraste la nariz?”.

Y los casos extraños siguen multiplicándose en los hospitales del país. En Cali, por ejemplo, tuvieron que hospitalizar a una señora que tenía un mes completo debajo de la regadera de su baño. Diagnóstico: una doble pulmonía por evitar la pulmonía del COVID-19. La señora sobrevivió, pero eso sí perdió su casa ante la deuda financiera tan enorme que contrajo con el acueducto.

Mi caso no es muy diferente a los anteriores. Hace unos días, visitando el banco para retirar un dinero, para mi sorpresa, fui declarado formalmente como “muerto civilmente”. “Señor Rumié, según las leyes colombianas usted no existe”, me dijo la banquera. “Con esa limpiadera de manos que usted tiene, usando solventes de la época Kalimán, se borró todas las huellas dactilares y por extensión de materia usted quedó tachado del sistema financiero del país”. Luego me increpó: “Ni la Dian sabe que usted existe y probablemente hasta su mujer y sus hijos tampoco”, sentenció la funcionaria.

La verdad no sé qué decir. Los reportes médicos se multiplican en diferentes regiones. En Bogotá, una anciana asustada con el tema de la pandemia, bañó en insecticida al joven que le traía un domicilio. Pobre muchacho gritaba: “¡Señora, yo no soy una cucaracha!” Otro abuelo en Cartagena lo internaron de urgencia porque se le dio por hacer gárgaras con una mezcla exótica entre Vick VapoRup, detergente marca “Trump” y orín de vaca alimentada con eucaliptus. “¿Cómo puede ser esto posible?”, le gritaba la enfermera desesperada. “¿Usted está loco?”, le preguntaba.

Pero la que sí la sacó del estadio fue la alcaldesa de Bogotá. Imagínate, estimado lector, que se peleó con el presidente porque quería imponer los tapabocas en las reuniones virtuales de la capital.

Nota: un poquito de humor para estas épocas tan difíciles.