1998, “Annus horribilis” en Colombia. A pesar de las circunstancias, nunca bajamos la guardia. Un gran amigo me convenció de que no dejara pasar la oportunidad y recordar que, pese a las tribulaciones, pudimos hacer cosas buenas. Este 10 de agosto de 2023 cumplió 25 años la primera cirugía de corazón abierto y 2 cateterismos cardíacos en Cartagena. Entonces, presidí la JD del Hospital de Bocagrande y la gerente era la doctora Milena Hernández. Tomé la posta del visionario Dr. Luis Jorge Benedetti, hacía muy poco habían muerto los doctores Hernando Espinosa París (fundador del hospital) y Orlando Bustillo Arrieta, adalid de este. El Dr. Arnold Puello, en mi terquedad de querer sacar adelante cirugía cardiaca y hemodinamia, me retó pedagógicamente; los doctores Ramiro Martínez Ibarra, Antonio María Martinez y Juan M. Benedetti me apoyaron en esta titánica misión. Teníamos una gran fortaleza: una buena UCI de adultos liderado por los doctores Carmelo Dueñas y Carlos Gracia del Río. Por supuesto, no fue fácil, teníamos que hacer una alianza estratégica con una institución con prestigio en este servicio y un equipo idóneo, fueron varios intentos con hospitales extranjeros, uno americano, otro japonés y 4 colombianos, y fueron infructuosos. Una noche se me ocurrió plantearles a los miembros de la JD que me permitieran hablar con los directivos de la Fundación Cardiovascular de Oriente, Víctor Raúl Castilla y Jaime Calderón, tuvimos una empatía instantánea. No tengo espacio para los pormenores. Solo me hicieron una pregunta: ¿En cuánto tiempo comenzamos? Les dije: 6 meses y así fue. Deuda enorme con Manuel Carrasquilla del Río, Hans Gerdts Martínez y Pedro Arce, el diseño en arquitectura, ingeniería eléctrica y de frío requería especificaciones importantes, estos 3 hombres lo dieron todo y prácticamente de corazón por Cartagena. Hoy, hacer hemodinamia y cirugía de corazón en Cartagena es paisaje y celebro que Cartagena ya cuenta con clínicas de nombre haciendo esto y más. En el Hospital de Bocagrande eran tiempos difíciles pero este proyecto unió a directivos, funcionarios y empleados, en poco tiempo nos comprometimos todos, surgieron servicios nuevos y otros subieron su calidad. Hematooncología infantil, con el Dr. Jaime Trucco, y de adultos, Haroldo Estrada; alimentación parenteral, Dr. Francisco Herrera; Unidad de hemodiálisis, UCI de adulto con el Dr. Dueñas, y un gran equipo humano que mejoró ostensiblemente. Banco de sangre con toda la cadena de hemoderivados pasó de tipo B a tipo A con todas las normas de calidad. UCI neonatal con el liderazgo del Dr. Hernando Bustamante; pudimos resolver muchos casos de pacientes obstétricas como el acretismo placentario con la Dra. Micaela Arrieta, radióloga intervencionista. Laboratorio del Dr. Eduardo Herrera y de imagenología del Dr. Arnold Puello nos daban tranquilidad diagnóstica. En fin, no soy justo con muchísimos que dejo por fuera, tengo 2.800 caracteres para evocar un hito que no quisimos dejar pasar por alto. Se puede. Mi consigna: el amor en cada cosa que nos propongamos.