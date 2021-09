El año de 1979 presidí una sesión clínica en el Hospital Universitario como homenaje a Erich Fromm, pionero del psicoanálisis social, Jean Paul Sastre, paradigma de la filosofía existencial y el médico cardiólogo y humanista Ignacio Chávez. En verdad que para quien no solo se interese por el pragmatismo de lo cotidiano la muerte de estos tres arquetipos de la inteligencia humana representó una pérdida inconmensurable. Como homenaje a sus vidas ejemplares escribo estas líneas y por aquello de las afinidades electivas de que habló Goethe, me referiré a aquel con quien estuve más de cerca durante mi permanencia en el Instituto de Cardiología de México.

Es bien sabido que a la Academia de Platón no podían entrar aquellos que no fuesen cultores de la geometría y la filosofía, así mismo al Instituto de Chávez no debían entrar aquellos que no tuviesen una concepción humanística de la vida y de la medicina. Ese era el parámetro más importante del Maestro para quienes cruzaban el umbral de su obra máxima. Era evidente que la sabiduría y orientación humanística emanada de Chávez hacia sus discípulos sirvió de guía para crear una verdadera legión de científicos en todo el mundo cuya misión no fuese solamente de curar o aliviar el mal del paciente sino la de ser una caja de resonancia de la cultura humanística inherente a la propia medicina. La parábola vital de Ignacio Chávez lo mostró como el hombre que supo desarrollar todas sus vivencias en el orden médico, científico y humanístico, desde los inicios de su productiva actividad hasta los últimos momentos de su vida sus rasgos biográficos lo muestran como un gigante de la inteligencia. Chávez traspasa las fronteras de su país y asciende hasta los más altos honores, ya en lo académico, ya en lo científico y en lo más brillante de él, lo diáfano de su concepción humanística del hombre y de la medicina de nuestro tiempo.

No hubo Universidad ni Academia del mundo en donde Chávez no participara o bien le fuese otorgado el grado de Doctor Honoris Causa. En Chávez se unían no solo la fortaleza de un pensamiento coherente sino también la capacidad oratoria o la perfecta erudición en sus magistrales conferencias. Chávez concibió y fundó el Instituto de Cardiología de México, lo hizo con el criterio ecléctico en el orden científico, para hacer de la medicina mexicana no la repetidora obsecuente de la foránea sino tener sus propias evidencias.

Ejemplos como los de Fromm, Sartre y Chávez son los que han hecho que sea la inteligencia humana la que prevalezca sobre la barbarie de sectores ajenos a esas virtudes y calidades humanas.

(*) Cortesía al médico otorrinolaringólogo –FJCRUZFAFUD.