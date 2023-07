¡Honradez, valor que ya no es!

“Las valiosas presas convierten en ladrones a los hombres honrados”, William Shakespeare. Qué impotencia, pero estas palabras reflejan lo que estamos viviendo, y ya se predica también de las mujeres, que tenían fama de ser impolutas con el manejo del dinero de otros. Antes se daba por sentado que el deber ser era ser honrado, hoy es un anacronismo, donde prima el “como te den la papaya, cógela”, “marica, el último”, “todo el mundo lo hace”. La educación y el razonamiento nos diferencian de los demás animales, nos permiten controlar los instintos y la impulsividad. No es que nos conviertan en seres reprimidos, sino que la sociedad ha escogido unos comportamientos deseables, con reglas jurídicas contempladas en una Constitución y las normas que se derivan de ella y otras sociales, que nos identifican como personas con valores. ¿Será que debemos realizar el esfuerzo colectivo de priorizar qué valores nos representan? ¿Que a través del Ministerio de Cultura debamos identificar qué somos y qué nos representa? ¿Será que hay nuevos valores y no todos queremos aceptarlos? ¿Que esos valores, a pesar de que nos dividen como sociedad, deben imperar, aunque nos lleven al caos, a la anarquía, tal y como lo estamos viviendo? Seguimos con los “espectáculos” a nivel nacional y local, que dan funcionarios públicos, colectividades, el ciudadano, sin ruborizarse, donde encontramos delitos, “jugaditas”, abusos de autoridad, chabacanería, desdén hacia lo cívico, a respetar a los otros y a lo que enaltece la convivencia. ¿Cuándo vamos a reconocer que lo que pasa no es culpa de unos, sino que es causado por todos? Ya se vienen las elecciones regionales y es más de lo mismo, discursos y símbolos populacheros, promesas incumplibles. No más pactos anticorrupción que son una payasada; necesitamos un compromiso que se refleje en propuestas viables para todos, donde la construcción de ciudadanía sea una prioridad. Que nos expliquen cuál es el interés real en la aspiración, cuál es su patrimonio y de dónde lo sacaron, de dónde provendrá el dinero para la campaña y quiénes acompañan a los candidatos. Que el incumplimiento tenga consecuencias. Tengan vergüenza. No puede ser que yo llegue a lucrarme y a vivir con toda mi familia de lo público, eso es asqueroso. Es jugar con las esperanzas de la gente y es boomerang peligroso. Señoras y señores aspirantes, sean honestos, “una persona honrada valora como una gran virtud el poder inspirar confianza en los demás demostrando siempre que es un individuo íntegro y que en todos los ámbitos de su vida la equidad es quien protagoniza su actuar”, losvalores.org. Dedíquese a solucionar problemas, priorizando orden, seguridad, empleo, educación, salud, infraestructura. El erario público no es carroña para las hienas que detentan el poder. Si es creyente sea coherente con su fe y si no, sea fiel al deseo de justicia que tenemos todos. Basta de codicia, necesitamos honradez.

*Abogado y ejecutivo empresarial.