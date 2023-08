IA, un asistente sin flow

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología. Sin embargo, algunos como yo argumentamos que carece del “flow”, entendiendo este término como la emoción humana y la cadencia que nos da el espíritu, que nos define como seres humanos.

Aunque esto puede ser cierto, también lo es que la IA es una herramienta valiosa para mejorar nuestra eficiencia y satisfacer necesidades rutinarias, sin que por ello debamos temer el desplazamiento como profesionales o empleados, pues es solo adaptarnos y disfrutar su potencial.

Recuerdo que un tío, a mediados de los 80, en plena fase mi carrera universitaria me preguntó, ¿tú que estudias?; le respondí: “Contaduría pública”, a lo que me dijo: “Te fregaste, ya los computadores van a realizar tu trabajo”. Me asusté y se me grabaron esas palabras. El tiempo pasó y como humanos nos adaptamos a esta nueva herramienta en la profesión y con cursos para utilizar los computadores nos sobrepusimos a la máquina.

Actualmente hay mucha prevención con la IA; en años recientes impactó la industria editorial, desplazando a algunas fuentes de información tradicionales como enciclopedias y diccionarios impresos, aquel gesto que hacíamos de ensalibar nuestro dedo índice para pasar las páginas pasó al olvido, las nuevas generaciones no lo tendrán. Sin embargo, esta evolución tecnológica también nos ha brindado acceso a una cantidad infinita de conocimiento en línea.

Por eso, es importante adaptarse a estos cambios y encontrar el equilibrio entre el uso de herramientas tecnológicas y la apreciación de los recursos culturales tradicionales. El uso de la IA como asistente, nos permite acceder rápidamente a información relevante, automatizar tareas repetitivas y realizar análisis complejos. Esto mejora la eficiencia en la prestación de servicios y también libera tiempo para actividades más creativas y estratégicas.

Es cierto que la IA carece de la emoción y el espíritu humanos. Sus respuestas son planas y carentes de sentimiento. Sin embargo, es importante recordar que la IA está diseñada para ayudarnos a simplificar nuestras vidas, no para reemplazarnos. Aunque no puede ofrecer las mismas conexiones emocionales que un ser humano, la IA es una aliada confiable y eficiente en la resolución de problemas y la obtención de información.

En síntesis, a medida que avanzamos en la era de la IA, es esencial entender que su propósito es complementarnos la vida y mejorar nuestras habilidades cognitivas, no reemplazarlas. Aunque puede carecer de flow y emoción, su potencial como asistente en nuestras necesidades diarias es innegable. Debemos adaptarnos a estos cambios y aprovechar los beneficios que nos puedan ofrecer, siempre manteniendo nuestra conexión humana y espíritu intactos.